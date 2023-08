Les employés des magasins d’alcool de retour au travail pendant la longue fin de semaine

Le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU) indique que les employés des magasins d’alcool seront de retour au travail vendredi, et ce, jusqu'à lundi prochain.

Nos membres reconnaissent que la Journée Terry Fox et la longue fin de semaine sont importantes pour les Manitobains et nous voulons nous assurer que tout le monde puisse passer du bon temps avec leurs familles , indique le président de MGEU , Kyle Ross, dans un communiqué.

À travers ce geste, nous espérons que les consommateurs auront du temps pour planifier et acheter ce dont ils ont besoin , ajoute-t-il.

Le porte-parole du syndicat, John Baert, indique toutefois que ses membres continueront à refuser de travailler pendant des heures supplémentaires et que ceux qui travaillent dans des magasins d'alcool n'accepteront pas de réapprovisionnements.

Les employés des centres de distribution et ceux qui travaillent au siège social continueront à refuser des services au cours de la longue fin de semaine , ajoute-t-il.

John Baert rappelle que les employés dans les magasins d’alcool ne travailleront pas jeudi.

Un porte-parole de la Société manitobaine des alcools et des loteries indique que les points de vente qui se trouvent au sein des magasins d’épicerie seront fermés à partir de jeudi, 7 h, et ce, jusqu’à un nouvel ordre.

Il précise que cela est dû au fait que les membres du MGEU refusent d’accepter des produits de réapprovisionnement dans les magasins, ainsi que de remplir les étagères, et que la société de la Couronne a du mal à gérer l’inventaire de distribution dans des magasins d’alcool qui sont toujours ouverts.