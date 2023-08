Hausse de 40 % de la prise d’antidépresseurs chez les 13-17 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La pandémie aura été une période anxiogène pour plusieurs et particulièrement pour les adolescents. De nouvelles données révèlent que la consommation d’antidépresseurs a grimpé de plus de 40 % chez cette tranche d’âge au Saguenay-Lac-Saint-Jean lors des quatre dernières années.

Les récentes données concernant l’utilisation d’antidépresseurs ont été fournies par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

Cette hausse de 41 % chez les jeunes de 13 à 17 ans de la région a été constatée entre 2018 et 2022. Celle-ci se trouve au-dessus de la moyenne provinciale qui s'établit sur la même période à 35 % d’augmentation.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean ne trône toutefois pas au sommet du classement, alors que les hausses sont supérieures pour les régions administratives du Nord-du-Québec (72 %), de la Côte-Nord (53 %) et de la Mauricie Centre-du-Québec (52 %).

Il s’agit d’un constat qui ne surprend pas les médecins qui ont remarqué lors de la pandémie une demande croissante pour de l’aide concernant les problèmes de santé mentale.

Ouvrir en mode plein écran Le pédiatre Jean-Benoît Bouchard n'est pas surpris de cette augmentation.

Il y a vraiment eu une détérioration de la santé mentale. Il y a eu plus de prescriptions d'antidépresseurs qu'on peut utiliser oui pour la dépression, mais aussi pour l'anxiété ou autre problème. Ça vient juste concorder avec ce qu'on a vu cliniquement , souligne le pédiatre et chef du département de pédiatrie du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS), Dr Jean-Benoît Bouchard.

Plus de dépressions?

L’augmentation de prescription d’antidépresseurs ne serait toutefois pas directement reliée à plus de dépressions dans le sens clinique du terme. Le phénomène pourrait s’expliquer en partie par un accès aux services de santé défaillants.

Souffrir d'anxiété et de dépression, c'est vraiment une souffrance et le moyen rapide d'atténuer les symptômes, c'est de prendre des médicaments. Par contre, on ne règle pas le problème. Le problème serait réglé davantage avec de la psychothérapie , explique le neuropsychologue et professeur au département des sciences de la santé à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Louis Richer.

Selon le scientifique, la difficulté d’accès à des services de psychothérapie est une bonne raison pour rendre accessible la médication auprès d’un médecin. Il craint que faute d’un accès rapide à une solution, les gens se tournent vers d’autres alternatives comme l’alcool et le cannabis pour apaiser leurs maux.

D'après un reportage de Gabrielle Morissette