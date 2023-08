Logement à louer : si des annonces sont trop belles pour être vraies, évitez-les

Dans une crise du logement qui s’intensifie, de plus en plus de personnes sont victimes de fraude au cours de leurs recherches de logement à louer, alerte un site d’annonces basé à Vancouver.

D’après la plateforme liv.rent, qui publie des annonces de logements à louer à travers le pays, les offres suspectes ont augmenté de 50 % depuis le mois d’avril. Aussi, une personne victime de fraude perdrait en moyenne, chaque année, près de 1500 $, un autre chiffre en augmentation.

Annonces trop belles pour être vraies, dépôts de garantie encaissés par le propriétaire sans logement à la clef, vol d’informations personnelles, les cas sont nombreux et de plus en plus sophistiqués.

Vue sur le centre-ville de Vancouver. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

Vous et moi, n’importe qui peut tomber sur une arnaque du genre. Les prix sont devenus tellement élevés et il y a tellement peu de logements que les gens sont désespérés et se retrouvent bien souvent avec un couteau sous la gorge , témoigne Aïssa Aggoune, conseiller bénévole et membre du comité directeur du Syndicat des locataires de Vancouver.

Il y a de plus en plus de gens qui se font escroquer. Dans une période d’inflation, où les gens n’ont pas beaucoup d’argent, se faire voler de telles sommes, c’est énorme.

Sarah, venue du Manitoba, réside à Vancouver depuis un peu plus d’un an et elle n’en revient toujours pas de la réalité et de la dureté du marché immobilier.

Quand on me parlait de 2000 $ et plus pour un appartement avec une chambre pour me loger ici, j’étais choquée.

Dans son cas, l’arnaque n’a pas eu lieu en amont, mais en aval. Mon propriétaire a tout fait pour m’évincer et il ne m’a jamais rendu ma caution.

Quand on arrive dans une nouvelle province, ce genre d’expérience nuit vraiment à l’intégration. Pendant plusieurs mois, la Colombie-Britannique a été une terre hostile, non accueillante , confie la jeune femme, qui compte porter son cas devant la justice.

Peu de recours avant la signature d’un bail

En 2022, plus de 500 personnes au pays ont rapporté au Centre antifraude du Canada qu’elles avaient été victimes d’une arnaque au logement, une tendance à la hausse et qui ne reflète que la pointe de l’iceberg, car beaucoup de victimes ne font pas de signalement.

Au début de 2023, Vancouver a affiché le plus faible taux d'inoccupation au pays, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

C’est difficile de chiffrer exactement cette tendance, mais clairement, la fraude fait partie du lot quotidien d’histoires que nous entendons et malheureusement, il y a peu de recours avant la signature d'un bail , explique Andrew Sakamoto, directeur général au centre de ressources et de conseil aux locataires (TRAC).

À ce stade, pendant la recherche de logement, il n’y a pas encore de relation établie légalement entre le locataire et le propriétaire, donc pas de moyen de faire appel à la Direction de la location à usage d'habitation de la Colombie-Britannique (RTB) pour obtenir justice.

Le seul recours, c’est de contacter directement la police , ajoute Andrew Sakamoto.

Le problème, c’est que malheureusement la police a du mal à gérer tous ces cas et à résoudre ces plaintes. Il faudrait qu’il y ait plus d’efforts pour pénaliser les fraudeurs et rendre justice aux victimes , estime Aïssa Aggoune.

La prévention fait aussi partie de la solution, soulignent Aïssa Aggoune et Andrew Sakamoto.