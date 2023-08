Une chambre de soins de fin de vie au CHSLD d’Amos

Les résidents du Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) d’Amos ont maintenant accès à une chambre de soins de fin de vie.

Il s’agit d’une chambre décorée chaleureusement avec un salon attenant aménagé avec toutes les commodités nécessaires, ce qui permet aux familles d’accompagner leurs proches dans les derniers moments de leur vie. On y retrouve notamment une cuisinette, un divan-lit et une table pouvant s’agrandir pour asseoir jusqu’à 12 personnes.

Cet espace est une initiative de la famille de Donald Aubut, laquelle en rêvait depuis 2019. Faute d’espace à cette époque, les résidents n’avaient plus accès à un lieu aussi paisible et accommodant dans leur milieu de vie pour passer leurs derniers jours entourés de leurs proches.

Ouvrir en mode plein écran La chambre de soins de fin de vie du CHSLD d'Amos accueille depuis quelques semaines les résidents qui souhaitent y passer leurs derniers moments entourés de leurs proches. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Quand mon beau-père et ma belle-mère sont décédés en 2017-2018, il y avait de belles chambres comme ça. On était une petite gang dans la chambre et une petite gang de l’autre côté. On n’a pas pu avoir ça avec Donald et on souhaitait que ça revienne , explique Micheline Roulier, l’épouse de Donald Aubut.

La famille a alors amassé près de 2000 dollars en dons pour aménager un tel espace. C’est avec beaucoup d’émotion qu’elle a pu visiter le nouvel espace pour la première fois, mardi soir.

On est contents. Ça va faire quatre ans au mois d’octobre qu’il est décédé. Nous, on n’a pas pu en profiter avec Donald, mais on pensait au suivant.

Ouvrir en mode plein écran Micheline Roulier espère que les résidents qui le souhaitent profiteront de ce nouvel espace avec leurs familles. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un besoin reconnu

Dès le départ, la famille a obtenu le soutien de François Dion et de la Fondation hospitalière d’Amos, qui s’est impliquée financièrement, tout comme le comité des auxiliaires bénévoles. Le personnel du CHSLD, dont l’infirmière Amélie Lamonde, a aussi reconnu ce besoin et a travaillé à ce projet depuis quatre ans avec la famille Aubut.

Le projet a débuté il y a quatre ans, mais il a fallu le mettre sur pause un moment par manque d’espace et en raison de la pandémie. Dans les derniers moments de la vie, c’est bien de pouvoir se recueillir, d’avoir sa famille proche de soi. On trouvait important de pouvoir offrir cet espace , souligne Marie-Josée Boucher, gestionnaire de milieu de vie au CHSLD d’Amos.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Josée Boucher, gestionnaire de milieu de vie au CHSLD d'Amos, pose dans le salon attenant à la chambre de soins de fin de vie. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Comme à la maison

Le CHSLD est la dernière maison pour les résidents qui s'y trouvent. C’est pourquoi ils souhaitent souvent y passer leurs derniers moments.

C’est plus simple pour eux d’être ici. Ce sont des visages qu’ils connaissent. Le personnel est avec eux tous les jours. La majorité des résidents décident de rester ici, être entourés des gens qu’ils connaissent déjà. C’est sûr que c’était un besoin qu’on avait , estime Mme Boucher.

Ouvrir en mode plein écran Le CHSLD d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un avis que partage entièrement Marie Grondin, présidente du comité des résidents du CHSLD d’Amos.

Il faut que ça ressemble à ce qu’on vit à la maison. Le résident qui vit ici depuis des années, c’est bien qu’il puisse mourir ici. Et la famille est habituée de venir ici, elle connaît le personnel. C’est plus chaleureux , fait-elle valoir.

Ouvrir en mode plein écran Jacqueline Coulombe, présidente du comité des auxiliaires bénévoles, et Marie Grondin, présidente du comité des résidents du CHSLD d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour le comité des auxiliaires bénévoles d’Amos, il était tout à fait naturel de participer financièrement à ce projet.