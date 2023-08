La Ville de Montréal met sur pied une escouade pour contrer les établissements d'hébergement touristique de courte durée illégaux.

Il s'agit d'un projet pilote qui a officiellement débuté lundi.

Cette escouade municipale, composée d'une coordonnatrice et de trois inspecteurs, sera autorisée à faire des inspections sans préavis et à distribuer des amendes allant de 1000 à 4000 $.

Les inspecteurs de l'escouade pourront également faire des signalements auprès de Revenu Québec, qui peut imposer des amendes beaucoup plus élevées.

Cette escouade opérera dans trois arrondissements centraux qui regroupent à eux seuls plus de 60 % des annonces en ligne répertoriées à Montréal, soit Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie et le Sud-Ouest. Plus de 5000 annonces en ligne sont liées à ces secteurs.

Faire respecter la réglementation municipale

Même si Québec avait promis de serrer la vis aux plateformes de location de lieux d'hébergement comme Airbnb, les licences bidon sont toujours nombreuses.

Le maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin, rappelle d'ailleurs que c'est la loi provinciale qui encadre l'hébergement touristique mais que la Ville a le pouvoir de faire respecter les règlements municipaux qui s'appliquent.

Notre travail, c'est de nous assurer du respect de notre réglementation et que la location touristique est limitée aux zones où c'est permis dans la ville, explique-t-il. C'est pour ça qu'on a mis sur place notre propre équipe d'inspection.

Il y a des milliers d'annonces qui ne respectent ni la loi ni la réglementation municipale. Il y a encore des efforts à faire.

Pour Marie-Claude Parent, conseillère en planification pour l'escouade, le plus grand défi consiste à cibler les emplacements, puisque plusieurs plateformes ne désignent pas précisément les logements à l'aide d'une adresse.

Les inspecteurs devront donc tenter de distinguer des détails sur les photos affichées dans les annonces afin d'identifier un lieu d'hébergement non conforme. Par la suite, ils devront comparer et faire correspondre leurs propres photos à celles de l'annonce afin de constituer un dossier de preuves.

La conseillère souligne que les visites sans préavis sont priorisées. Ce qu'on souhaite, de prime abord, c'est d'entrer sans s'annoncer , indique-t-elle.

Collaboration des citoyens

Dans le contexte de la crise du logement, Mme Parent est convaincue que le déploiement de son équipe permettra à des logements de retourner sur le marché locatif montréalais.

Elle insiste d'ailleurs sur l'importance de la collaboration du public. On sollicite vraiment l'aide des voisins et des gens qui savent qu'il y a une résidence de touristes qui est [exploitée] près d'eux , souligne-t-elle.

C'est un beau projet pilote. On appelle la population à faire des dénonciations pour nous aider le plus possible. Avec l'aide du public, on va être capables de faire une différence significative.

La Ville rappelle que les signalements concernant l'exploitation illégale d'une résidence touristique peuvent être faits directement à Revenu Québec et au moyen de la ligne téléphonique 311.

Avec les informations de Marie Isabelle Rochon