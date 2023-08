La construction de l’école de la DSFM à Sage Creek commencera cet automne

Le gouvernement provincial a annoncé, mercredi, qu'un contrat a été octroyé pour la construction de la nouvelle école de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) dans le quartier de Sage Creek, à Winnipeg.

C’est de très bonnes nouvelles , se réjouit le président de la Commission scolaire franco-manitobaine (CSFM), Bernard Lesage.

Il explique qu’à l’issue de l’appel d'offres entamé au mois de février, l’entreprise Penn-Co Construction a finalement été retenue.

On attend maintenant depuis un certain temps pour démarrer la construction , témoigne-t-il.

En effet, lors du dévoilement des plans pour la nouvelle école, en janvier dernier, le directeur général de la DSFM , Alain Laberge, espérait que les travaux débutent en avril 2023.

La demande dans le secteur de la construction, la pénurie de main-d’œuvre et la hausse des coûts des matériaux auront toutefois eu raison de l’échéancier prévu, estime Bernard Lesage.

Les augmentations des coûts étaient évidentes. Il fallait revoir un peu le tout , affirme-t-il.

D’après le communiqué de la province, le budget pour la construction de l’école s’élève à 47 millions de dollars.

Je suis absolument heureux de voir que finalement, les parents de ce quartier et les enfants vont avoir une école de proximité et pour la communauté franco-manitobaine dans ce coin de la ville, c’est de très bonnes nouvelles.

La première pelletée de terre est attendue d’ici le mois de septembre , d’après M. Lesage.

L’ouverture autrefois prévue pour 2024 devrait, elle aussi, être remise à plus tard. Je pense que l’échéancier va être repoussé. [...] Je vois difficilement que l’école sera prête d’ici un an , affirme le président de la CSFM .

La nouvelle école qui accueillera a priori 450 élèves ouvrira ses portes en 2025, d’après lui.

Le plus d’élèves manitobains possible doivent avoir accès à une éducation en langue française de qualité, élément central de notre système d’éducation , déclare, quant à lui, le ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance, Wayne Ewasko.

L’École Sage Creek School répondra à la demande d’inscriptions actuelle et à la croissance anticipée du quartier Sage Creek dans la Division scolaire franco-manitobaine , déclare-t-il dans le communiqué.

Le projet de construction de l’école avait été annoncé en 2021, dans le cadre d’un investissement du ministère de l’Éducation sous le gouvernement de Brian Pallister.