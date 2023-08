Les médias régionaux et indépendants se préparent au pire maintenant que Meta a mis ses menaces à exécution en commençant à bloquer l’accès aux nouvelles aux Canadiens. Pour ces médias, l’heure est à l’éducation et aux stratégies pour ramener les lecteurs sur leurs sites ou applications.

À la fin de la journée mercredi, il n’était plus possible, pour certains utilisateurs de Facebook, de consulter le contenu de la page Zone 911, un média collaboratif et entièrement indépendant qui cumule près de 150 000 abonnés. Le média, qui documente les faits divers, comme les accidents et déploiements policiers, survit grâce aux placements publicitaires sur son site web. Le hic? Près de 70 % des lecteurs accèdent au contenu de Zone 911 via Facebook et non pas en entrant directement sur le site web du média.

Ce que je vois là-dedans, c’est que Facebook accorde un droit de vie ou de mort à une entreprise. Je m’attends à ce que les revenus baissent énormément. Ça va faire mal , laisse tomber Vincent Fradet, éditeur de Zone 911.

Depuis quelques semaines, Vincent Fradet encourage ses lecteurs à se rendre sur le site de Zone 911, en prévision des menaces de Meta. Ce dernier déplore que le géant du web génère des revenus astronomiques grâce aux contenus médiatiques et fasse aujourd’hui fi de la loi C-18, qui obligera les géants du web à conclure des accords avec les médias d'information canadiens.

Selon le ministre Pablo Rodriguez —jusqu’à tout récemment ministre du Patrimoine canadien—80 % des revenus publicitaires au Canada en 2022 ont été engrangés par Google et Facebook, ce qui représente près de 10 milliards de dollars.

Campagnes et offensives

Le média local Le Charlevoisien, dans Charlevoix, se prépare aussi sans toutefois céder à la panique.

À court terme, la fréquentation va être grandement affectée. Il y a des journées où à peu près 70 % de nos lecteurs vont consulter nos contenus à partir de Facebook , explique Sylvain Desmeules, éditeur au Charlevoisien, vice-président à l’information pour les Éditions nordiques qui comprend quatre médias sur la Côte-Nord.

L’équipe prépare une offensive pour attirer les lecteurs vers l’infolettre et une application mobile qui sera lancée début septembre. Le Charlevoisien compte aussi redonner de la valeur à ses éditions papier distribuées à tous les citoyens en dynamisant les placements publicitaires.

Être un média de proximité peut être un avantage dans la situation actuelle, nuance Sylvain Desmeules.

Nous sommes un marché très local, rappelle-t-il, et pour plusieurs citoyens, la seule manière d’être informé est de consulter les médias locaux. On s’attend à ce qu’il y ait une recrudescence d’inscriptions à notre infolettre, par exemple.

Si Meta persiste dans sa décision de bloquer les contenus de nouvelles aux Canadiens, Sylvain Desmeules a confiance que son média saura recouvrer une fréquentation importante sur son propre site, à moyen terme.

L’éducation, la solution

Zone 911 et Le Charlevoisien comptent miser sur des campagnes d’éducation pour inciter le public à rester informer grâce aux applications mobiles, à une infolettre et à leur site web, par exemple.

Si les enjeux financiers sont les plus préoccupants pour les médias locaux et indépendants, la désinformation guette le lectorat habitué à consommer les nouvelles sur Facebook, croit Éric-Pierre Champagne, journaliste à La Presse, et vice-président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).

Moins de nouvelles vérifiées et crédibles sur les réseaux sociaux et plus de désinformation, c’est ce qui nous attend et c’est inquiétant , a-t-il déploré sur les ondes de l’émission Première heure à Québec.

Meta passe aux actes : la désinformation à nos portes?

Pour le moment, rien ne semble pouvoir mettre un frein à ce blocage. Si certaines pages médiatiques demeurent accessibles sur le réseau social, c’est parce que Meta se donne un délai de deux semaines pour mettre ses menaces à exécution, explique Nellie Brière, consultante, conférencière spécialisée en réseaux sociaux.

En collaboration avec Meta, elle a créé un guide pour aider les Canadiens à continuer à accéder aux nouvelles locales et à l'information en ligne. Et pour aider les médias? Sa réponse est directe...

Pour le moment, il n’y a pas de solution. La solution, c’est une entente entre le gouvernement fédéral et Meta.

Selon la spécialiste, Meta bloque les pages qui correspondent à la définition de média selon la loi, une description plutôt large .

Le blocage sera absolu et va concerner toutes les pages médiatiques, même les petits médias moins connus , croit Nellie Brière.

Le noyau d’un modèle d’affaires

Christopher Curtis est journaliste indépendant et co-fondateur du média alternatif The Rover. Répandre son message sur les réseaux sociaux est ni plus ni moins le noyau de son modèle d’affaires.

Une des très belles choses des réseaux sociaux est de donner la chance d’accéder à un grand public. C’est pour ça que The Rover a été lancé , a-t-il déclaré à l’émission C’est encore mieux l’après-midi, sur les ondes d’ICI Première à Québec.

Les impacts de la censure de Meta sur le journalisme indépendant.

Même si l’avenir est incertain, Christopher Curtis est convaincu de ne pas faire le saut dans un média traditionnel après avoir eu une telle liberté et une telle proximité avec les lecteurs .