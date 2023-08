Les rats, un problème qui n’épargne pas Sherbrooke

La présence de rats est un véritable fléau qui semble inévitable dans toutes les grandes villes, et Sherbrooke ne semble pas y échapper. Si les avis divergent quant à leur nombre, une chose est sûre : leur présence engendre bien des dégâts et d’importants coûts pour les propriétaires.

Érika Boucher y a goûté, à ce problème de rats. Elle a fait l'acquisition d’un quadruplex à Sherbrooke en 2021. L'année suivante, elle reçoit un appel qu’aucun propriétaire ne veut recevoir. En avril 2022, c'est un locataire qui nous a appelés avec la méchante surprise , explique-t-elle.

Des rats cachés sous le bain

Ce locataire a attrapé un premier rongeur. L’exterminateur en a attrapé un deuxième. La propriétaire a fait beaucoup de rénovations pour réparer les dommages causés. On a dû défoncer un bain parce que le drain par lequel les rats sont entrés a été grugé , poursuit Érika Boucher.

Les rats se sont cachés sous un bain.

Des dégâts évalués à 75 000 $

Pour Érika Boucher, les coûts engendrés par la présence de rats dans le bâtiment ont été plutôt élevés. On a eu trois salles de bain à rénover. Ça a coûté 75 000 $. On a dû rénover trois salles de bain , fait-elle savoir.

Se débarrasser de cette vermine a été relativement facile. L’exterminateur qu'elle a engagé a utilisé des trappes pour capturer les rongeurs. Il a aussi effectué un test pour savoir où se cachaient les petits animaux, raconte la jeune femme.

Hausse du nombre de rats à Sherbrooke ?

Éric Sirois, spécialiste en gestion parasitaire, dit remarquer une hausse du nombre de rats à Sherbrooke. Depuis quelques mois, on dénote que les interventions qu'on a à faire à Sherbrooke sont de plus en plus nombreuses , lance-t-il en entrevue.

Les exterminateurs de Sherbrooke ne sont pas tous de cet avis. Personnellement, je ne pense pas qu'il y a plus de rats qu'il y en a déjà eu. De ce qu'on voit, c'est qu'il y en a toujours eu une grande quantité. On dit un rat par habitant, dans les égouts de la ville , souligne pour sa part Maxime Drouin, technicien en extermination.

Nathaniel Leavey, copropriétaire de Maheu gestion parasitaire, indique pour sa part que ce sont les nombreux chantiers partout dans la ville qui auraient un impact sur le nombre de rats. Selon lui, les égouts, ouverts pendant un certain temps, donnent le champ libre aux rats. Les conditions météorologiques seraient aussi responsables de la sortie de ces rongeurs.

La chaleur fait qu'on vit un été exceptionnel. Depuis deux ou trois ans, on a des étés avec de grosses canicules. Le rat cherche de la nourriture, cherche de l'eau, il cherche aussi à se rafraîchir , explique-t-il.

Avec les informations de Jeanne Trépanier