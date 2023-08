Vladimir Poutine demande le soutien de la Turquie pour exporter ses céréales

Le président russe Vladimir Poutine a demandé mercredi le soutien de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour exporter ses céréales et de facto contourner les sanctions occidentales tout en refusant de relancer l'accord qui, sous l'égide d'Ankara, permettait les exportations agricoles ukrainiennes.

Compte tenu des besoins en nourriture des pays les plus nécessiteux, des options sont en cours d'élaboration pour permettre des livraisons de céréales russes [...]. Il existe une volonté de coopérer dans ce domaine avec la Turquie , a indiqué le Kremlin dans un communiqué qui résumait la teneur des propos de M. Poutine.

Malgré les demandes répétées de la Turquie et de l' ONU , la Russie a refusé de prolonger en juillet l'accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter ses céréales via la mer Noire, le Kremlin estimant que les dispositions destinées à permettre ses exportations de grain et d'engrais n'avaient jamais été mises en œuvre.

M. Poutine a réitéré à M. Erdogan mercredi au téléphone son refus de relancer cet accord.

Fin juillet, le président russe avait en outre promis de livrer gratuitement des céréales à plusieurs pays africains malgré les sanctions qui, depuis le début de l'assaut russe contre l'Ukraine, paralysent le transport maritime en provenance et en direction de la Russie.

En parallèle, la Russie bombarde désormais aussi les infrastructures portuaires nécessaires aux exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire et le Danube.

Signe de leurs désaccords sur ces dossiers, le président turc a appelé mercredi son homologue russe Vladimir Poutine à éviter toute escalade des tensions dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine et a souligné que l'accord céréalier enterré par le Kremlin était un pont vers la paix .

Risque pour la sécurité alimentaire mondiale, selon Paris

Par ailleurs, la France a accusé mercredi la Russie de faire délibérément courir un risque à la sécurité alimentaire mondiale en détruisant des infrastructures essentielles aux exportations de céréales.

Elle ne fait que rechercher son propre intérêt aux dépens des populations les plus vulnérables en faisant monter les prix des produits agricoles et en essayant d'empêcher un de ses principaux concurrents d'exporter ses productions , à savoir l'Ukraine, a réagi Anne-Claire Legendre, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué.

Les frappes russes, qui ont visé mercredi matin des infrastructures portuaires ukrainiennes sur le Danube, ont endommagé près de 40 000 tonnes de céréales destinées à l'exportation, a annoncé le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandre Koubrakov.

Les Russes ont frappé des entrepôts et des silos à grain, endommageant près de 40 000 tonnes de céréales attendues par les pays africains, la Chine et Israël , a affirmé M. Koubrakov sur Telegram.

La France va poursuivre son aide en matière alimentaire aux pays les plus touchés par l'insécurité alimentaire générée par l'agression russe , a souligné Anne-Claire Legendre.

Elle a aussi déploré des bombardements qui prennent de nouveau pour cible des infrastructures civiles, en violation du droit international humanitaire .

Ces actes inacceptables sont constitutifs de crimes de guerre et ne peuvent rester impunis , a-t-elle ajouté, reprenant des propos de la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna.