Même s'ils ne sont pas nommés dans l'acte d'accusation contre Trump dans le cadre des événements du 6 janvier 2021, les six individus, présentés comme co-conspirateurs, pourraient bien devenir des pièces maitresses lors du procès qui devrait se tenir en 2024, en pleine campagne électorale.

Mais qui sont ces six personnes et qu'ont-elles fait?

Rudy Giuliani

Le premier co-conspirateur est décrit dans l’acte d’accusation de Trump comme un avocat qui était prêt à diffuser des affirmations fausses et à poursuivre des stratégies que les avocats de la campagne de réélection de l’ex-président en 2020 n'ont pas voulu adopter

Il assez facile d'identifier Rudy Giuliani, ancien maire de New York et avocat de Donald Trump. Il aurait fait pression sur les législateurs de plusieurs États pour qu'ils annulent les résultats de l'élection sur la base de fausses allégations de fraude.

L'acte d'accusation affirme que ce co-conspirateur a reconnu en privé qu'il n'avait aucune preuve des affirmations qu'il avançait. Nous n'avons pas de preuves, mais nous avons beaucoup de théories , aurait-il dit à un législateur de l'Arizona qui demandait des preuves de votes illégaux dans cet État, selon l'acte d'accusation.

Sydney Powell

Selon le document de 45 pages, elle est une avocate dont Trump a reconnu en privé que les affirmations infondées de fraude électorale semblaient folles. Ce qui ne l’a toutefois pas empêché de faire écho à cette théorie d’élection truquée.

Sidney Powell avait mené la fronde contre l’entreprise Dominion, prétendant que leurs machines à compter les votes faisait partie de la fraude électorale. Une fraude qui n’a jamais été prouvée et qui a coûté des centaines de millions de dollars à Fox News parce qu’elle a donné écho à cette conspiration.

John Eastman

John Eastman est un avocat qui a conçu et tenté de mettre en œuvre une stratégie visant à tirer parti du rôle du vice-président dans la supervision de la procédure de certification pour faire obstruction à la certification de l'élection présidentielle.

Cet avocat conservateur qui a déjà travaillé pour le juge Clarence Thomas, de la Cour suprême, a élaboré une stratégie juridique consistant à créer des listes de grands électeurs pro-Trump dans des États remportés par Joe Biden. Il a également affirmé à tort, sans preuve, que Trump avait perdu la Géorgie en partie parce que 66 000 mineurs et 2500 criminels condamnés avaient voté dans cet État, cette année-là.

Jeffrey Clark

Jeffrey Clark, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Justice sous Donald Trump, a tenté d'utiliser le Département américain de la Justice pour ouvrir des enquêtes « bidons » sur des délits électoraux et influencer les législatures des États avec des allégations sciemment fausses de fraude électorale.

Il était prêt à utiliser la loi sur l'insurrection pour rester au pouvoir malgré la défaite de Trump à l'élection présidentielle de 2020, selon l'acte d'accusation fédéral à l'encontre de l'ancien président. La loi sur l'insurrection, adoptée à l'origine en 1792, autorise le président des États-Unis à déployer l'armée sur le territoire national dans certains cas, par exemple pour réprimer des troubles civils ou une rébellion.

Kenneth Chesebro et Boris Epshteyn

L'acte d'accusation indique que le co-conspirateur 5 serait Kenneth Chesebro, un avocat qui a aidé à concevoir et à tenter de mettre en œuvre un plan visant à soumettre des listes frauduleuses d'électeurs présidentiels afin d'entraver la procédure de certification .

Enfin, un consultant politique qui a contribué à la mise en œuvre d'un plan visant à soumettre des listes frauduleuses de grands électeurs afin d'entraver la procédure de certification fait aussi partie de ces efforts pour inverser le résultat de l'élection de 2020. Selon le New York Times, il s'agirait de Boris Epshteyn, conseiller stratégique au sein de la campagne Trump, en 2020.

Collaboreront-ils contre Trump?

Aussi impliqués soient-ils dans la stratégie pour que Donald Trump demeure à la Maison-Blanche, en dépit des résultats qui confirmaient de façon claire la victoire de Joe Biden, ces six personnes ne sont pas nommées dans l'acte d'accusation. Ni même inculpées. Le seront-elles plus tard? Rien n'est moins sûr, selon Mark Zaid, un avocat qui a défendu les policiers de Washington qui ont subi les assauts des émeutiers du 6 janvier 2021.

Celui-ci dit ne pas être surpris que ces co-conspirateurs n'aient pas encore été officiellement inculpés par le département de la Justice. Le gouvernement pourrait faire pression sur ces individus pour qu'ils soient plus coopératifs ou pour donner l'impression qu'ils ne collaborent pas avec la Justice alors qu'en fait ils le font , affirme-t-il.

Selon Mark Zaid, il y a donc beaucoup de bonnes raisons stratégiques et juridiques de ne pas inculper quelqu'un d'autre, du moins pas tout de suite. Si l'on ajoute d'autres accusés, on complique l'affaire et vous êtes plus susceptible de retarder les procédures , explique-t-il.

La grande majorité des co-conspirateurs sont avocats, ce qui les expose à des conséquences, dans le cadre de cette affaire. Nous pouvons représenter les trafiquants de drogue, mais nous ne pouvons pas les aider à distribuer la drogue , explique Mark Zaid avec cette analogie. Dans ce cas-ci, un certain nombre de ces avocats, comme Giuliani, Eastman et Powell, font déjà l'objet d'une enquête et risquent de perdre leur licence dans différentes juridictions. Ils sont donc déjà confrontés à des conséquences éthiques.

Et la juge dans tout ça?

Tanya Chutkan, la juge qui a été choisie au hasard pour présider le procès, semble représenter le pire scénario possible pour l'ancien président; dans les affaires précédentes impliquant des émeutiers du Capitole, Mme Chutkan a clairement indiqué qu'elle considérait l'événement comme un danger très réel pour la démocratie américaine – et elle a prononcé des peines en conséquence.

La magistrate a ainsi prononcé des peines plus sévères que celles réclamées par la poursuite dans sept dossiers, a égalé les demandes dans quatre autres et a envoyé derrière les barreaux les 11 personnes accusées d'émeutes qui ont comparu devant elle.

Précédemment, elle avait également rejeté une tentative de Trump d'empêcher l'accès aux dossiers de la Maison-Blanche par la commission de la Chambre des représentants chargée d'enquêter sur ses tentatives d'annulation de l'élection. La juge Chutkan a de fait estimé que le contrôle du Congrès l'emportait sur le privilège exécutif résiduel de M. Trump en tant qu'ancien président.

Une année électorale difficile

À partir de janvier prochain, Donald Trump participera aux primaires républicaines afin de convaincre une majorité d'électeurs de son parti qu'il pourrait battre Joe Biden en novembre 2024.

Faisant face à trois procès différents, totalisant 78 chefs d'accusation, l'ex-président pourrait devoir alterner entre semaines de campagnes sur le terrain et comparutions en cour, en plus des procédures judiciaires. Ce qui risque de donner une tournure plutôt surréaliste à cette année électorale présidentielle.