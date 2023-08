UQAC : un autre appel à la population pour trouver des logements en vue de la rentrée

Encore une fois cette année, l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) est en recherche active de logements pour ses étudiants, à l'aube de la rentrée universitaire. Une centaine d'étudiants n'ont pas encore d'endroit où se loger pour le trimestre d'automne.

Un appel a été lancé sur la page Facebook de l’institution mardi.

C'est la 3e année où on vit une espèce de crise du logement, je dirais, qui est exacerbée d'année en année. Puis cette année, encore une fois, on est à la recherche de logements pour nos étudiants puisqu'à ce temps-ci de l'année, on est au début août, il y a déjà 100 étudiants qui nous ont mentionné qu'ils étaient à la recherche de logements , a expliqué Marie-Karlynn Laflamme, directrice du Service des communications et des relations publiques.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Karlynn Laflamme est la directrice du Service des communications et des relations publiques de l’Université du Québec à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Jésica Savard

Le problème est particulièrement criant du côté des étudiants internationaux. Actuellement, 440 d’entre eux sont inscrits officiellement à l’ UQAC , mais il pourrait y en avoir jusqu’à 2500.

On peut s'attendre encore une fois cette année à avoir plusieurs centaines d'étudiants qui vont arriver d'ici la mi-septembre et qui vont être à la recherche de logement , a-t-elle poursuivi.

Des projets sont déjà en place et d’autres sont prévus pour doter l’ UQAC de plus d’unités locatives.