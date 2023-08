Les Capitales de Québec font sensation non seulement sur le terrain, mais aussi à la billetterie ces semaines-ci. Après avoir établi un nouveau record de concession pour le nombre de victoires consécutives, voilà que l’organisation en est à sa troisième salle comble de suite, mercredi soir.

Quelques heures avant l’affrontement entre Québec et les Aigles de Trois-Rivières, le copropriétaire et président des Capitales était tout sourire.

Son équipe s’apprête à remplir le stade Canac pour une troisième fois de suite, en un peu moins d’une semaine.

Quand arrive le mois d'août, on touche parfois des salles combles. Sauf que de le faire un dimanche, un mardi, un mercredi, trois de suite en fait avec ce soir, c'est assez spécial , se réjouit Michel Laplante.

L’homme de baseball parle d’une tempête parfaite pour expliquer ces récents succès à la billetterie.

Ouvrir en mode plein écran Michel Laplante, président des Capitales de Québec, est heureux de voir son organisation exceller à la billetterie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Après la série historique de 14 victoires consécutives en juillet, le beau temps s’invite maintenant au marbre et dans les gradins. Tout y est, croit Michel Laplante.

On met tous ces facteurs-là ensemble avec une équipe qui est compétitive, avec des joueurs avec beaucoup de charisme, avec des matchs qui se terminent au dernier tour au bâton donc tout ça mis ensemble, je pense, fait que ça fonctionne , raconte l’ancien lanceur en entrevue à Radio-Canada.

La réputation des Capitales, qui en sont à leur 24e saison à Québec, n’est plus à faire. Vendre des billets devient alors un brin plus facile, estime M. Laplante.

Accessible

Plus tôt cette année, l’organisation a fait le choix de la modestie lorsqu’elle a annoncé maintenir les prix abordables de la nourriture offerte dans les concessions alimentaires.

Un choix maintenant payant.

Ç'a toujours été notre objectif de le rendre le plus accessible possible et on voit les familles qui, peut-être, plutôt que de venir nous voir une fois dans l'année, elles viennent nous voir deux fois , explique le copropriétaire et président.

Ouvrir en mode plein écran Les bas prix de la nourriture offerte au stade contribuent aux succès financiers de l'équipe, selon Michel Laplante. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Le stade Canac s’apprête d’ailleurs à subir une cure de jeunesse. L’an dernier, la Ville de Québec a annoncé investir plus de 11 millions de dollars sur cinq ans pour la réfection du stade vieux de 86 ans.

Est-ce que tous les billets vendus dans la dernière semaine pousseront l’organisation à ajouter des sièges pendant les travaux?

C'est seulement trois salles combles pour l'instant. Si tout ça arrivait de plus en plus souvent, évidemment qu'il faudrait se tourner et y penser, mais en même temps, on regarde et on se demande à quel endroit on peut ajouter [des places] , répond Michel Laplante.

Avec les informations de Guillaume Piedboeuf