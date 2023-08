Le maire Lehouillier veut rencontrer les commerçants du quai Paquet

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a fait du vélo mercredi matin sur les pistes cyclables de la ville et en a profité pour visiter le quai Paquet. L'endroit a fait l’objet de critiques cette semaine pour son manque de vie et d’attraits. Le maire s’est engagé à rencontrer les commerçants en octobre pour explorer des solutions de revitalisation du secteur.

Plusieurs commerçants s'inquiètent de voir des entreprises fermer leurs portes à cause d’un certain manque de vitalité dans le secteur.

Un des enjeux soulevés est celui du stationnement; les commerçants et les visiteurs déplorent le manque de places. Étant donné l’aménagement du site, il est difficile pour la Ville d’en ajouter, selon le maire.

On a des stationnements, on en a une centaine de la Société des traversiers, mais c’est sûr qu’il faut payer. C’est pour ça qu’on a instauré la navette Paquette , répond Gilles Lehouillier. Or, la navette ne répond peut-être pas au besoin de tous les usagers comme elle est en service seulement à partir de 17 h.

Le maire s’est montré ouvert à rendre disponible aux commerçants certaines des cases de stationnement appartenant à la Ville, situé le long du quai. Mettons qu’on rend disponible un 70 ou 75 cases, ça leur permet de les gérer en fonction de leur commerce, ça peut devenir intéressant , avance-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Un espace commercial à louer le long du quai Paquet. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Deux commerçants, rencontrés par Radio-Canada n'avaient pas encore reçu d’invitation pour la rencontre avec la Ville, mais disent qu’ils seront heureux d’y participer, le cas échéant.

Publicité

Ils proposent de mettre en place des stationnements surveillés et gratuits pendant deux heures pour éviter du même coup que les gens s’y stationnent pour seulement traverser à Québec.

Ils sont méfiants quant à la proposition du maire de leur déléguer la responsabilité des stationnements municipaux. Ils essaient de pelleter le problème dans la cour des commerçants. Ils ont juste à donner des coupons de stationnement et mettre des stationnements de deux heures , répète Michaëll Deschamps-Robin, propriétaire du Café Bonté Divine.

S’il faut qu’on paye une personne pour faire de la gestion de stationnement, ça m’intéresse plus ou moins. J’ai déjà de la misère à avoir du staff , ajoute Martin Vaillancout, propriétaire de la microbrasserie Le Corsaire.

Avec les informations de Marika Wheeler.