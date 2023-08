Quelques gouttes de sang pour déterminer l’état de santé : la recette est déjà connue pour l’humain, mais la doctorante en biologie Fanny Fronton veut développer un outil similaire pour certaines espèces de poissons du golfe du Saint-Laurent.

Alors que des populations s’effondrent, comme la morue et le turbot, et que d’autres émergent, à l’instar du sébaste et du flétan, Fanny Fronton compte sur la biopsie liquide, c’est-à-dire un examen sanguin, pour comprendre ces dynamiques.

Par son projet de recherche, qu’elle mène au Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie, la doctorante espère identifier des maladies ou des stress environnementaux que subissent les poissons avant qu'ils n’en meurent.

L’objectif de ce projet de recherche est aussi de prévenir la chute de certaines espèces sauvages. On pourrait voir des variations dans la santé et agir en conséquence avant que la population ne soit marquée au fer rouge , indique Fanny Fronton en entrevue à Bonjour la Côte.

La doctorante Fanny Fronton espère comprendre pourquoi certaines populations, comme celle du sébaste, sont en croissance. (Photo d'archives)

Le microbiome circulant

Les différents stress que subissent les poissons laissent des marques dans le sang : l’ADN peut être altéré et une foule de bactéries, de virus, de champignons et de parasites peuvent s’y retrouver.

C’est sur ce « microbiome circulant » que Fanny Fronton porte son attention.

Le microbiome circulant nous en apprend beaucoup sur les pathologies et les stress qu'on peut avoir. Avec une hausse des températures, on n’aura pas les mêmes bactéries [dans le sang] qu’avec un stress ou un polluant

Un outil éthique

Ce procédé serait utile autant en milieu sauvage qu'en aquaculture, selon Fanny Fronton.

Il y a beaucoup de poissons qui meurent dans ce genre de culture, mais par forcément de mauvais traitements. C’est juste qu’il y a des épidémies , souligne la doctorante.

Elle fait valoir que son procédé est plus éthique qu’une dissection, technique typiquement utilisée pour déterminer la cause du décès d’un poisson. En effet, un prélèvement sanguin doit se faire lorsque le poisson est vivant, ce qui permettrait d'identifier les pathologies avant que le poisson n’en meure.