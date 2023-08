Wes Anderson dévoilera un film de 37 minutes sur Netflix en octobre

Wes Anderson sortira un deuxième film en quatre mois. Après Asteroid City, qui est toujours à l’affiche, le réalisateur adepte des plans centrés et des couleurs vives dévoilera The Wonderful Story of Henry Sugar sur Netflix le 13 octobre prochain.

Le moyen métrage, qui est inspiré d’une nouvelle du même nom de l’écrivain américain Roald Dahl (Charlie et la chocolaterie), ne dure que 37 minutes et sera divisé en quatre chapitres. Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel et Ben Kingsley font partie de la distribution.

Le film raconte l’histoire de Henry Sugar, un homme qui décide de se coudre les yeux, inspiré par un Indien ayant conservé sa vision grâce à la méditation après avoir subi une opération similaire. Avec son don, il réussit à remporter une coquette somme d’argent aux casinos, mais se retrouve aussi au cœur d’une série de péripéties.

The Wonderful Story of Henry Sugar est la seconde adaptation cinématographique d’une œuvre de Roald Dahl par Wes Anderson, après Fantastic Mr. Fox (2009).