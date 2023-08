Sayona expédie ses premières tonnes de concentré de lithium

Le concentré de spodumène produit au Complexe Lithium Amérique du Nord, à La Corne, fait son entrée sur le marché international.

Sayona annonce qu’une première cargaison d’environ 20 500 tonnes a été expédiée mardi par bateau. Ce concentré sera ensuite écoulé sur le marché mondial par une société intermédiaire et il pourra être transformé pour se retrouver dans des batteries.

Cette première livraison permet au Complexe Lithium Amérique du Nord de générer ses premiers revenus.

On voit aujourd’hui le fruit du labeur. En moins de deux ans, on a démarré les opérations en respectant le budget et les échéanciers. Et de voir maintenant le premier bateau, c’est une très grande source de fierté pour nous, pour nos employés et pour nous entrepreneurs , souligne Guy Belleau, chef des opérations chez Sayona.

La prochaine pour Piedmont Lithium

Depuis la relance de son concentrateur en mars, le Complexe Lithium Amérique du Nord a produit 42 000 tonnes de concentré de spodumène. Les prochaines livraisons, totalisant 30 000 tonnes, sont destinées à Piedmont Lithium, qui détient 25 % du site de La Corne. Ces expéditions se feront d’ici la fin septembre.

Les deux partenaires ont une entente de prélèvement d’approvisionnement. Entrée en vigueur le 1er juillet, celle-ci prévoit que Piedmont Lithium doit recevoir 113 000 tonnes ou 50 % de la production de concentré de spodumène par année. Sayona doit donc livrer 56 000 tonnes d’ici décembre prochain.

Tel que promis, on a démarré les opérations en mars. On se dirige vers une production annuelle de 226 000 tonnes. On a encore six mois pour l’atteindre. On est rendus à plus de 40 000 tonnes, selon nos prévisions. La demande est très grande sur les marchés, avec les voitures électriques. Nous sommes très fiers de contribuer à notre façon à la filière batterie , mentionne Guy Belleau.

Sayona fait travailler 300 personnes à La Corne et prévoit produire 226 000 tonnes de concentré par année.