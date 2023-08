Le syndicat qui représente des travailleurs de la ligne téléphonique info-santé en Nouvelle-Écosse lance une mise en garde. Le nombre trop peu élevé d'employés mettrait en péril ce service à la population.

Les résidents de la Nouvelle-Écosse peuvent obtenir des réponses à leurs questions au sujet de leur santé en composant le 811. La ligne provinciale emploie des infirmiers autorisés qui peuvent répondre aux appels 24 heures par jour, sept jours par semaine, dans plusieurs langues.

Selon le gouvernement provincial, 325 patients reçoivent des conseils du 811 chaque jour. Cependant, on prévient en ce moment d’un volume d’appels plus élevé et de temps d’attente plus longs.

Le manque de personnel est si aigu que les travailleurs ont reçu l’ordre de faire du temps supplémentaire, ce qui entraîne de la fatigue et de l’épuisement professionnel, compromettant le service , écrit dans un communiqué mardi le syndicat NSGEU , qui représente les travailleurs du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Le syndicat qui représente certains travailleurs du 811 estime que les salaires sont trop bas pour attirer et retenir du personnel.

Le NSGEU dit qu’il n’y a que 17 associés en télémédecine qui travaillent au 811. Ces préposés sont ceux qui répondent au téléphone. Ils notent les informations dont a besoin l’infirmier qui conseillera le patient.

Ils offrent aussi d’autres services, comme d’aider les gens à s’inscrire à la liste provinciale d’attente pour trouver un médecin de famille. Parfois, ils alertent le 911 si la situation apparaît urgente.

Une paye trop basse pour attirer des employés

Ces gens font un travail qui est extrêmement important , a déclaré en entrevue mardi le premier vice-président du NSGEU , Hugh Gillis. Ils sont un des rouages du système de santé. Ils font un excellent travail sous une extrême pression.

Nous allons continuer d’être sous ce genre de pression et de manque de personnel, jusqu’à ce qu’on les paye un salaire approprié , soutient Hugh Gillis.

Selon M. Gillis, la solution simple au manque de personnel est d’offrir à ces travailleurs un meilleur salaire.

Ces 17 préposés sont engagés par Emergency Medical Care Inc., qui appartient à Services de santé Medavie et est un sous-traitant du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Emergency Medical Care Inc. appartient à Services de santé Medavie.

Leur salaire est de 18,44 $ l’heure, bien en dessous de ce qui est considéré comme le salaire de subsistance en Nouvelle-Écosse , selon le syndicat, et 8 $ l’heure de moins que le salaire des employés du service téléphonique 311 de la Municipalité régionale d’Halifax.

Selon le Centre canadien de politiques alternatives, un salaire suffisant pour répondre à ses besoins de base à Halifax, où le service 811 est basé, est de 23,50 $ l’heure.

Le contrat de travail entre Emergency Medical Care Inc. et le syndicat se termine en octobre 2024.

Le NSGEU demande toutefois que la question des hausses de salaire soit examinée immédiatement, en raison des pressions inflationnistes .

Emergency Medical Care Inc. n’a pas commenté la situation et a demandé de plutôt s’adresser au ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse.

Dans un courriel, le ministère dit être au courant des défis auxquels Emergency Medical Care Inc. est confronté, et affirme discuter avec ce sous-traitant pour savoir quelles solutions de mi-contrat [de travail] seraient possibles .