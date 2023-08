Baie-Trinité perturbée par des campeurs du groupe Rainbow

La présence depuis quelques semaines d’un important groupe de campeurs sur les berges du secteur de Pointe-des-Monts inquiète plusieurs résidents du village de Baie-Trinité.

Ces campeurs font partie du groupe Rainbow du Québec. Ce regroupement se décrit comme une communauté non organisée et dont le but premier est la méditation pour la paix dans le monde.

Ils auraient été entre 100 et 150 à vivre dans le secteur depuis un peu plus de deux semaines, en vue de festivités entourant la pleine lune.

Un important groupe de campeurs est rassemblé depuis plusieurs semaines sur les berges de Pointe-des-Monts, sur la Côte-Nord.

Des résidents de la municipalité se disent perturbés par leur présence. Ils s'inquiètent notamment de la présence importante de déchets sur les lieux, de risques d'incendie et de certains comportements qu'ils jugent inappropriés.

Il y a de gros feux de joie qui se font. Les citoyens sont très inquiets. On veut protéger nos bords de plages. On ne veut pas que ça soit cochonné , laisse tomber Serge Lestage, résident de Baie-Trinité et pompier volontaire.

Ça fait trois ou quatre ans qu’on subit des regroupements semblables. […] On reçoit ces gens, mais ils nous inquiètent un peu. C’est un sentiment d’insécurité , raconte un autre résident de Baie-Trinité, Bernard Poulin.

Je n’ai pas à juger ce groupe Rainbow, mais c’est inquiétant.

La Sûreté du Québec (SQ) est au fait du campement. Des agents de la SQ ont effectué des tournées sur place et rapportent n'avoir constaté aucun grabuge ou activité criminelle.

Ces campeurs sont sur des terres publiques de la couronne, en toute légalité.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts indique que la Loi sur les terres du domaine de l'État ne lui permettait pas d’intervenir étant donné que les installations étaient temporaires.

Une semaine de nettoyage prévue

Des campeurs du groupe rencontrés par Radio-Canada indiquent qu’ils souhaitent rassurer la population locale.

Ils assurent que les déchets seront ramassés, que les feux de camp sont surveillés de près et que les besoins personnels sont enfouis loin des rivages. Pour prévenir l’érosion, des chemins pour protéger l'élyme des sables ont été tracés.

Les campeurs précisent qu’une semaine complète sera consacrée au nettoyage des lieux.

Le maire de Baie-Trinité, Étienne Baillargeon, admet qu’il aurait aimé être averti de leur présence. Il estime toutefois ne pas être en mesure d’agir pour empêcher le groupe de campeurs de s’installer à proximité.

Je n’ai pas de juridiction sur une plage, même si c’est un secteur urbain ou périphérique de Baie-Trinité. Je trouve ça déplorable. Ça nous enlève du pouvoir pour agir sur certaines situations , fait-il valoir.

Le maire de Baie-Trinité, Étienne Baillargeon (Photo d'archives)

Le groupe Rainbow du Québec existe depuis plusieurs décennies et change l'emplacement de son campement d’année en année.

