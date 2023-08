Deux agressions armées ont eu lieu en quelques heures dans le quartier chinois, au centre-ville de Montréal, dans la nuit de mardi à mercredi.

Un premier incident a eu lieu vers 23 h mardi. Un homme a été victime d'une agression armée sur la rue Saint-Urbain, un peu au nord de la rue De La Gauchetière Ouest.

La victime était dans un état critique à son arrivée à l'hôpital, mais elle est désormais hors de danger. Aucun suspect n'a été identifié pour l'instant dans ce dossier.

Deuxième agression

Quelques heures plus tard, vers 7 h 15, un homme a été poignardé à l'intersection des rues De La Gauchetière Ouest et Clark.

À leur arrivée sur les lieux après un signalement au 911, les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et les ambulanciers ont trouvé un homme de 36 ans blessé au haut du corps. La victime était consciente lors de son transport à l'hôpital et on ne craint pas pour sa vie.

Un suspect âgé de 42 ans a été arrêté près du lieu où l'agression se serait produite. Des accusations ont été portées et sa comparution est attendue.

Nuit mouvementée dans l'est

Par ailleurs, des coups de feu ont été tirés au début de la nuit, mercredi, dans un secteur résidentiel et commercial de Montréal-Est, apparemment sans faire de blessés.

La fusillade a été signalée vers minuit par des citoyens. Des policiers se sont présentés à l'intersection de la rue Victoria et de l'avenue Broadway, là où passe une voie ferrée.

Ouvrir en mode plein écran Aucun blessé n'a été signalé, mais des douilles ont été découvertes sur le sol. Photo : Radio-Canada

Aucun impact de projectiles d'arme à feu n'a pu être observé, mais des douilles ont été découvertes au sol à une centaine de mètres de cette intersection, près de la rue Notre-Dame.

L'escouade canine du SPVM a été mise à contribution afin d'aider les enquêteurs à recueillir des indices.

Le SPVM ne signale toujours pas d'arrestation dans cette affaire.

Avec les informations de La Presse canadienne