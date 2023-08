Une trombe marine a été aperçue mercredi matin aux Îles-de-la-Madeleine

Une trombe marine a été aperçue vers 6 h 20 mercredi matin aux Îles-de-la-Madeleine. Un citoyen a pris une photo du phénomène à partir de la municipalité de Bassin sur l'île de Havre-Aubert.

Ce phénomène météorologique ressemble à une longue corde qui descend d'un nuage en se tortillant.

Arthur Gaudet, résident des Îles et témoin du phénomène, affirme que ce n'était pas la première fois qu'il voyait une trombe marine, mais que celle-ci l'a particulièrement impressionnée. Ça faisait le bruit d'une locomotive qui roule ou d'un roulement de tonnerre , décrit-il.

Le météorologue de sensibilisation pour Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin, explique qu'une trombe marine se forme de la même manière qu'une tornade.

Essentiellement, c'est une colonne d'air en rotation. […] Pour avoir une tornade ou une trombe marine, il faut beaucoup d'instabilité, donc de la chaleur et de l’humidité en surface par rapport à de l'air beaucoup plus froid en altitude. C’est ce qu'on avait ce matin , résume le météorologue.

Le météorologue de sensibilisation aux alertes pour Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon M. Bégin, l'eau anormalement chaude à la surface du golfe du Saint-Laurent est en cause. Ces temps-ci, la température à la surface du golfe atteint des sommets historiques entre 18 °C et 20 °C, alors que celle en altitude variait entre 0 °C et 5 °C mercredi matin.

« On veut regarder ça de loin, c'est un beau phénomène, mais de loin », conclut Jean-Philippe Bégin. (Photo d'archives) Photo : Fournie par Stephanie Abramson

De façon générale, les trombes marines peuvent engendrer des vents moins rapides que les tornades, mais les rafales peuvent tout de même atteindre des pointes jusqu'à 100 km/h, avise le météorologue.

On ne veut pas se retrouver sur la trajectoire d'une trombe marine , prévient-il. Jean-Philippe Bégin rappelle que les trombes marines peuvent dériver et toucher terre. Près de la plage, c'est tout à fait possible d'avoir quand même de très fortes rafales, même si la trombe marine perd en intensité en touchant terre. Les voyages en mer lors d'une trombe marine sont aussi à éviter.