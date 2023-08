Après l’incendie au monastère du Bon-Pasteur, le parcours du combattant de sinistrés

Deux mois après le violent incendie qui a ravagé cet édifice patrimonial du centre-ville de Montréal, des résidents, pour la plupart âgés, sont toujours à la recherche d’un appartement.

Je suis stressée continuellement, mais j’ai appris à vivre comme ça. Il aura fallu deux mois pour que Suzanne Laroche, 78 ans, trouve un logement.

Elle fait partie des 38 sinistrés de la maison Aurélie-Cadotte, une résidence de personnes âgées de 55 ans et plus qui fait partie du monastère du Bon-Pasteur.

Mme Laroche y habitait depuis 13 ans et a assisté, impuissante, au feu qui a ravagé l’édifice. Tout de suite après l’incendie, elle et ses voisins ont été pris en charge par la Croix-Rouge pendant quelques jours avant de déménager temporairement dans une résidence étudiante à Montréal, où Mme Laroche a séjourné jusqu’à lundi dernier.

Suzanne Laroche aura passé deux mois dans une chambre de la résidence étudiante Evo, à Montréal. Photo : Aude Garachon

Ses meubles et la centaine de tableaux qu’elle a peints sont remisés dans un entrepôt. J’essaye de ne pas y penser parce que je n’ai pas le courage, dit-elle. Il y a une toile que j’avais sortie et je voyais des ronds de moisissure noirs et verts apparaître. Pour la plupart des sinistrés, ce n’est pas le feu mais bien l’eau utilisée par les pompiers pour éteindre l’incendie qui a fait le plus de dommages.

Lundi dernier, elle a finalement déménagé dans un HLM par l’entremise de l'Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM). La maison Aurélie-Cadotte est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui comprend 14 logements subventionnés. Un total de 29 des 38 locataires de la résidence ont sollicité les services de l’OMHM.

L'appartement de Suzanne Laroche à la résidence Aurélie-Cadotte Photo : Courtoisie

On m’a forcé un logement, mais il est minuscule , s’exclame Mme Laroche, qui insiste pour dire qu'elle n'a pas eu le choix de l’accepter. Cette situation est également vécue par d’autres sinistrés comme Ligia Ungureanu, qui est encore hébergée à la résidence étudiante. L’OMHM lui a également proposé une place dans un HLM, mais à un emplacement qui ne lui convenait pas et sans qu’elle puisse le visiter. Ils m’ont dit qu'il y a une seule proposition. Et quand tu rentres dans un HLM, tu ne peux pas changer après pour un autre.

Lorsqu'une personne sinistrée fait une demande pour intégrer un appartement HLM, une seule offre de logement lui est proposée , explique Valérie Rhême, chargée de communication à l’OMHM. Si elle le refuse, la personne sinistrée est radiée de la liste pour un an et perd sa priorité.

Il faut être conscient que lorsqu’on offre un logement à un sinistré, il a une priorité et passe devant 22 000 ménages qui sont sur la liste d’attente, dans certains cas depuis plusieurs années.

40 personnes à reloger à un mois du 1er juillet

Ça a été vraiment la panique, une grosse crise d’angoisse , se souvient Yvan Lessard, 62 ans, qui résidait depuis trois ans à la maison Aurélie-Cadotte. Il est temporairement logé chez un ami et cherche toujours un logement depuis l’incendie. Les prix qu’on trouve sur le marché, c’est 1700-2000 $ par mois. Ou bien c’est des logements très éloignés du centre , déplore-t-il.

Yvan Lessard, résident de la maison Aurélie-Cadotte, est toujours à la recherche d'un appartement. Photo : Aude Garachon

Il espère pouvoir trouver un logement d’ici l'automne. J’ai hâte de retrouver mon chez-moi, mes choses, mes meubles.

D’autres se sont réinstallés beaucoup plus rapidement. C’est le cas d’Évelyne Séverin Jobert, 76 ans, résidente depuis 19 ans à la maison Aurélie-Cadotte. Je me suis quand même pas mal débrouillée par moi-même , raconte-t-elle. Elle a emménagé au mois de juin dans un appartement du même quartier, mais avec un loyer deux fois plus élevé. Mon mari a des soins à domicile par le CLSC du secteur. C’était plus facile de continuer avec la même organisation. Et il fallait se décider rapidement : je n’ai pas réfléchi trop longtemps.

Une solution d’urgence mais qui ne pourra pas durer à long terme, selon Mme Séverin Jobert. Je ne pense pas que je pourrai tenir des années avec les prix actuels , affirme-t-elle.

La gestionnaire de la résidence, Matilde Fraga Photo : Aude Garachon

Matilde Fraga, la gestionnaire de l'établissement, a passé les deux derniers mois à tenter d’aider les résidents à se trouver un autre logement tout en assistant aux rencontres de chantier chaque semaine.

À un moment donné, j’étais scandalisée, parce que je trouvais qu’il y avait tellement d’importance donnée à un piano! se rappelle Mme Fraga en faisant référence au piano de concert Fazioli et au clavecin Kirkman qui se trouvaient dans la chapelle du Bon-Pasteur. Je suis bien d’accord que ce sont des pièces extraordinaires, mais d’un autre côté, on avait 40 personnes dans la rue et aussi d’autres familles du côté de la coopérative d’habitation.

Il y a des gens qui ont tout perdu. Quand on est jeunes, on peut récupérer nos souvenirs, mais quand on a 80 ans et qu’on perd tout, on perd tous nos souvenirs. C'est une situation vraiment triste.

Perdre une communauté

Marguerite Taillefer est la doyenne de la résidence Aurélie-Cadotte, où elle a habité pendant 23 ans.

La semaine dernière, elle a décidé de rentrer à Edmonton, sa ville natale, faute de trouver un logement. Ça fait 46 ans que je suis ici, à Montréal! C’est ma ville d’adoption , s'exclame t-elle. Mme Taillefer a tout perdu dans son appartement, situé au rez-de-chaussée de la résidence. Recommencer à zéro à 80 ans et, dans trois ans, recommencer de nouveau quand la résidence sera rénovée, non, ça ne m’intéresse pas.

Nous n’avons pas perdu simplement notre appartement : nous avons perdu une communauté, On ne se sentait pas comme des vieillards là-dedans, dans un HLM isolé de la communauté , affirme-t-elle.

Cette communauté, plusieurs résidents veulent la retrouver une fois les travaux terminés. Selon Mme Fraga, le retour à la résidence serait possible d’ici deux à trois ans au minimum. Toutefois, pour l’instant, l’urgence consiste à installer un toit sur le bâtiment afin d’éviter que la neige entre dans l’immeuble l'hiver prochain.

J’ai beaucoup de résidents qui veulent revenir. Ils auront une priorité, mais nous, le critère, c’est d’avoir 55 ans et plus et d’être autonome , précise la gestionnaire.

Yvan Lessard, lui, est déterminé à retourner vivre au monastère du Bon-Pasteur. On avait créé une vraie petite communauté entre voisins , dit-il.