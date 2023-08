Vivre de son art grâce au festival des murales de Vancouver

Du 4 au 13 août, les organisateurs du Vancouver Mural Festival proposent une série de célébrations et d'événements autour de l’art mural dans les quartiers Mount Pleasant, Strathcona, River District et West End, ainsi qu'au centre-ville de Vancouver.

Pour l’un de ses fondateurs, Drew Young, le festival joue un rôle essentiel pour maintenir une vitalité artistique dans la société vancouvéroise.

Je suis fier que le festival continue d'évoluer dans une ville qui a tendance à pousser les artistes hors de Vancouver [en raison du coût moyen du loyer], dans des endroits de plus en plus éloignés où les gens ne peuvent pas voir leur travail.

À travers cet événement, l'organisation dit chercher à mettre en valeur le travail de muralistes tout en permettant qu’ils soient correctement payés pour pouvoir vivre dignement dans la ville dont les loyers moyens sont les plus chers au pays.

L'artiste Jacquie Comrie travaille à la réalisation de sa murale intitulée « Madre Gaia : When Mindfulness meets Public Art », sur la rue Homer. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Je n'aime pas voir des artistes angoissés, malades ou obligés de s'éloigner de leur passion pour pouvoir joindre les deux bouts et payer leur loyer. C'est pourquoi, en dehors de ma propre pratique artistique, je consacre une bonne partie de mon temps à la création d'événements comme le festival , souligne Drew Young.

Vancouver peut être impitoyable, mais je ne veux pas que les artistes aient peur , ajoute-t-il.

Une visite guidée pour découvrir de nouvelles oeuvres murales

Activité phare du festival, le Vancouver DeTours fait de nouveau partie de la programmation cette année. Elle propose aux visiteurs des explorations urbaines guidées à travers la ville pour en apprendre davantage sur son architecture et ses œuvres murales.

Ces visites permettent aussi de découvrir les nouvelles fresques réalisées cette année pour le festival par des artistes locaux, de même que des artistes venant de l'extérieur.

L'artiste SCKARO peint une murale sur la 3e Avenue, dans le quartier Mount Pleasant, à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Si certaines oeuvres sont toujours en cours de création, celle de la muraliste d'origine française Anaïs Lera a été achevée il y a quelques semaines.

Il s’agit du plus grand mur que j'ai peint jusqu'à maintenant. C'est vraiment énorme. C'est la meilleure pièce que j'ai jamais peinte sur un mur.

Réalisée dans le quartier de Strathcona, au 875, rue Cordova, son oeuvre murale de 30 mètres de large sur 10 mètres de haut est à l’image des écosystèmes psychédéliques que l’artiste a l’habitude de représenter dans ses peintures.

Anaïs Lera en plein travail de création pendant le festival des murales de Vancouver 2023. Photo : Gracieuseté : Anais Lera

J'adore les posters psychédéliques des années 60, 70 et les estampes japonaises. L'art nouveau m'influence aussi beaucoup. Je mélange tout ça ensemble et je crée des sortes de paysages à ma façon où sont liés des éléments terrestres et océaniques , explique-t-elle.

Astro Alley : un atelier pour se professionnaliser

Après avoir commencé à réaliser ses premières fresques murales en France, lorsqu’elle était adolescente, Anaïs Lera a mis sa pratique en veilleuse au début de sa vie étudiante.

C'est en arrivant à Vancouver, en 2020, qu'elle a décidé de réutiliser des bombes aérosol. Elle a également rencontré Drew Young, qui lui a proposé d'intégrer son collectif Astro Studio pour qu'elle puisse vivre de son art.

L'artiste peut ainsi profiter gratuitement d’un atelier conçu pour pouvoir travailler la peinture, le design, des illustrations ou encore la photographie.

Un mur extérieur est également disponible pour les muralistes qui souhaitent s’exercer.

Les artistes travaillent à côté de leur art ou luttent pour devenir des artistes professionnels à plein temps. L'objectif de l’Astro Studio est qu’ils quittent leur travail alimentaire lorsqu’ils rejoignent notre équipe , souligne le cofondateur du collectif.

Pour ce 7e festival des murales, Drew Young a souhaité que les artistes de son collectif puissent rencontrer les festivaliers.

L'occasion est lancée grâce à l'événement Astro Alley, qui se tient au cours de la fin de semaine dans la cour arrière de l’atelier situé au 163, 4e Avenue Ouest, à Vancouver. Tous les membres du collectif vont participer à une séance d'improvisation de peinture murale ouverte au public.

Astro est en quelque sorte une équipe secrète qu'il faut "connaître pour la connaître". J'adore parler de tous ces talents, et quel meilleur moyen que de les faire sortir dans la rue?

Ciele Beau assise sur une de ses oeuvres. Photo : Gracieuseté : Ciele Beau

Parmi les muralistes présents durant l'événement, l’artiste Ciele Beau va prendre part à la peinture murale improvisée.

Originaire des Territoires du Nord-Ouest, l’artiste a rejoint l’Astro Studio en janvier dernier.

C'est un espace qui permet de continuer à développer sa pratique. Le fait d'être entouré d'autres artistes donne de nouvelles idées ou pousse sa pratique personnelle à aller un peu plus loin, explique la jeune femme.

Également artiste-peintre, Ciele Beau apprécie aussi le fait de pouvoir rencontrer des artistes qui ne sont pas seulement muralistes, comme l’illustrateur Jérôme Berthier.

L'oeuvre de Jérôme Berthier lors du Vancouver Mural Festival 2021 Photo : Gracieuseté : Jérôme Berthier

Arrivé il y a 12 ans à Vancouver pour travailler dans le cinéma, le Français d'origine ne pensait pas vivre de ses dessins.

Ç'a été énorme pour ma carrière de faire partie du collectif. Ça m'a montré ce qui était possible. Quand tu dessines dans ton coin, tu as des rêves, tu as des buts, mais tu ne sais pas vraiment comment les atteindre.

Depuis, Jérôme Berthier collabore régulièrement avec le magazine américain The New Yorker et le quotidien américain New York Times.

Il sera possible de rencontrer et de parler avec les artistes du collectif lors de l'événement Astro Alley,qui se déroule du 5 août au 7 août. Le Vancouver Mural Festival se poursuit quant à lui jusqu'au 13 août.