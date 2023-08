La poutine n’échappe pas à l’inflation

Les propriétaires de cantine subissent également les affres de l’augmentation du prix des aliments. Certains d’entre eux ont même dû ajuster les prix de vente affichés plus d'une fois au cours des deux dernières années.

Même la poutine, ce plat emblématique, coûte plus cher à produire. À la cantine le Rallye à Rimouski, la petite poutine régulière est passé de 4,15 $ à 5,35 $ avant taxes au cours des deux dernières années.

Trois hausses de prix ont été nécessaires pour s’adapter à l’inflation et une quatrième est à venir cet automne. Le propriétaire, Donald Bouillon, a dû s’y résoudre puisque le prix des aliments ne cesse d’augmenter. Notre préparation à sauce, ça, c'est [une augmentation de] 30 % dans la dernière année. 30 %, ça commence à être pas mal. Mais là où c'est irréaliste, c'est le fromage. Le fromage, il y a quatre ans, c'était 10 $ le kilo, c'est rendu à 14 $ ou 15 $ , déplore-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Donald Bouillon a ajusté le prix des repas au menu de sa cantine, Le Rallye, trois fois au cours des deux dernières années. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

L'huile de tournesol utilisée dans les huit friteuses du Rallye provenait d'Ukraine. Le prix du 16 litres a atteint 115 $ au cours de la dernière année, soit près du double de ce qu’il payait auparavant. Donald Bouillon s'est tourné vers un autre produit, moins dispendieux.

Des entreprises dans le domaine de l’alimentation ont recours à la réduflation, soit le principe de réduire la quantité, tout en gardant le même prix ou en l’augmentant légèrement. Donald Bouillon refuse de procéder de la sorte. Je pense qu'on est mieux d'augmenter un petit peu [le prix], de garder les mêmes portions. Je pense que de mettre un petit peu moins de caramel dans la Caramilk, ce n’est pas vraiment notre choix.

Ouvrir en mode plein écran Le propriétaire de la cantine Le Rallye estime que ses dépenses ont augmenté d'environ 30 % au cours des deux dernières années, notamment en raison de la hausse du coût des aliments et de l'huile de friture. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

À la Cantine Ste-Flavie, célèbre pour ses poutines, guédilles et club-sandwichs aux fruits de mer, les propriétaires ont plutôt choisi de geler leurs tarifs en 2023. Ça ne serait pas profitable pour les clients qui viennent nous encourager [depuis] des années , mentionne Kathy Lévesque, l’une des copropriétaires.

Ses associés et elle voulaient respecter la capacité de payer de leurs clients. Le prix des repas au menu avait déjà grimpé en 2021 et en 2022. La poutine aux crevettes est d’ailleurs passée de 14 $ à 17 $. Le profit est moindre à chaque client sauf qu'au bout de la ligne, on a peut-être le double, puis le triple de clients , rapporte toutefois Mme Lévesque.

Ouvrir en mode plein écran Les propriétaires de la cantine Ste-Flavie ont opté pour le gel de leurs prix en 2023, après les avoir augmentés en 2021 et en 2022. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Elle indique qu’elle sera en mesure d’évaluer l’impact qu’aura eu l’inflation sur la saison 2023 à la fermeture de la cantine en octobre.