Des golfeurs se retrouvent le bec à l’eau à cause de la pluie

Les niveaux de pluie records qui ont atteint Sherbrooke pendant le mois de juillet ont fait tomber à l’eau les plans de certains golfeurs.

Rappelons que ce sont 310 mm de pluie qui ont été enregistrés dans les dernières semaines.

On a eu un très bon début de saison. Avril, mai, juin étaient super bien, les conditions de jeu étaient super bonnes aussi , souligne le directeur général du Club de golf de Sherbrooke, Steven Brown.

Les choses se sont cependant gâtées en raison de la pluie des dernières semaines.

Ils annoncent de la pluie, il n’y en a pas. Finalement, il y en a beaucoup. C’est dur sur la pousse du gazon, pour être capable de bien tondre, ainsi de suite. Juillet a été vraiment difficile pour nous.

Le club n’a pas encore vérifié ses statistiques officielles pour le mois de juillet. Steven Brown constate toutefois une baisse d’achalandage. Les conditions sont plus ou moins bonnes. Ce qui est difficile, c’est qu’éventuellement, à cause de la pluie, il faut laisser les voiturettes dans les sentiers, ce que les gens aiment plus ou moins. Des fois, vu leur mobilité réduite, quand les voiturettes doivent être dans les sentiers, ils restent à la maison.

La pluie a également laissé les terrains boueux, avec peu de temps pour sécher entre les averses.

Espoir pour les mois à venir

Malgré tout, Steven Brown reste optimiste quant au reste de la saison.

Août et septembre sont de gros mois sur le côté golf. On a beaucoup d’activités, de tournois et d’achalandage. On souhaite qu’août soit très bien versus le mois de juillet! s’exclame-t-il.

Il y a toujours des courageux quand même [sur le terrain].

Il n’est pas le seul à remarquer que le mois de juillet a été difficile. Guylaine Clément, une joueuse croisée par Radio-Canada mercredi matin, indique que plusieurs de ses parties ont été annulées en raison des précipitations. On a joué à travers la pluie quelques fois, et en plus, le terrain était tellement mouillé. Ce n’est pas les conditions idéales pour du bon golf. Le roulement n’est pas là, ce n’est pas facile pour les scores! , explique-t-elle.

En 11 ans de pratique du golf, elle souligne ne jamais avoir vécu une telle saison estivale. Elle garde également espoir d'un temps plus clément en août.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur