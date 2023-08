Un mois après la période des déménagements, on compte un nombre effarant de personnes qui n’ont pas réussi à se retrouver un autre loyer. Selon l’Office municipal d’habitation à Trois-Rivières, on compte une cinquantaine de familles qui sont sans logement. Quatre d’entre elles sont dans une situation critique et sont logées à l’hôtel.

Les chiffres avancés par le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) frappent l’imaginaire. J'ai fait des calculs. Si on compte Drummondville, Victoriaville, Shawinigan et Trois-Rivières, ça nous donne plus de 160 ménages locataires qui étaient sans bail au premier juillet. À Montréal, c'était 115 , rapporte Véronique Laflamme, la porte-parole de l’organisme, au micro de Radio-Canada.

Elle constate que les locataires demeurent sans bail pendant des semaines. Elle considère que la situation est extrêmement inquiétante.

Ça témoigne de la profondeur de cette crise du logement qui frappe notamment la Mauricie et le Centre-du-Québec. On l'a vu à Drummondville dans les deux dernières années également. C'est de plus en plus long pour les ménages locataires de se reloger.

Des logements inabordables

Elle attribue cette situation à un taux d'inoccupation extrêmement bas et aux coûts de locations trop élevés pour certains ménages des loyers disponibles. On voit les logements disponibles [...] nouvellement construits qui sont hors de prix pour la capacité de payer d'une partie importante des ménages locataires qui, rappelons-le en Mauricie, sont parmi les plus pauvres du Québec.

Le phénomène des logements inabordables est récent à Trois-Rivières selon le FRAPRU . La Ville était réputée pour être parmi les moins chères au Québec pour y vivre. Même si le loyer moyen demeure plus bas que dans plusieurs autres municipalités, les logements mis en location sont plus chers que le coût de location moyen.

Selon Véronique Laflamme, il est essentiel de maintenir les services d’urgences pour soutenir les familles qui risquent de se retrouver en situation d’itinérance et tomber dans l’oubli.

Ce sont des gens qui sont dans des situations aujourd'hui d'extrême précarité et on le sait, notamment à l'approche de la rentrée scolaire. C'est dramatique ce que vivent les gens. Ceci dit, quand il n'y a pas de logement, il n'y a pas de solution miracle. On peut espérer que tranquillement des logements se libèrent, que les gens puissent se reloger.

Il faut plus de logements sociaux qui ne sont pas détenus par des investisseurs privés selon la porte-parole. Pour se faire, il faut revoir le financement des programmes destinés aux logements sociaux.

Ça nous prend un programme qui fonctionne, pour que les logements qui vont permettre de régler la situation se construisent. Parce qu’autrement on aura beau construire pour construire, si on a construit que du logement privé, les mises en chantier ne règlent pas le problème.

Le temps presse

Le FRAPRU n’a pas l’impression d’être entendu des gouvernements. Ça fait au moins quatre ans qu'on les interpelle à l'approche des budgets pour leur parler de la situation dans la région, on n'a pas l'impression, non, que jusqu'ici ils ont réagi à la hauteur de ce que ça prendrait.

Véronique Laflamme croit qu’il est temps de prendre cette situation au sérieux, car elle considère que le nombre de personnes sans bail est énorme.

D'après des entrevues réalisées au Téléjournal Mauricie—Centre-du-Québec et à l'émission Toujours le matin