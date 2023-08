Les maraîchers de la région de Québec encaissent les coups depuis le début de l’été. Si les fortes pluies font des ravages dans les champs de la province, elles ont aussi des conséquences sur certains marchés publics.

Si les marchés se tirent d'affaire, les producteurs, eux, vivent un calvaire, assure Patrice Léger-Bourgoin, directeur général de l’Association des producteurs maraîchers du Québec.

C'est épouvantable. C'est un désastre. Il y a des cultures entières qui ont été ruinées par la pluie et c'est l'une des saisons maraîchères les plus difficiles depuis des lustres.

Dans la région, la situation est peu reluisante également. Chaudière-Appalaches et la région de Capitale-Nationale font partie des régions qui ont été les plus affectées par les excès d'eau , affirme M. Léger-Bourgoin

Publicité

Les marchés pas épargnés

À certains endroits, la totalité des récoltes a été endommagée par les pluies diluviennes. Les inventaires des producteurs sont donc moins importants par rapport aux dernières années, selon M. Léger-Bourgoin.

À l'heure où on se parle, pour la plupart des cultures québécoises, la demande dépasse de beaucoup l'offre de produits disponibles sur le marché et la situation ne va pas en s'améliorant dans les prochains jours malheureusement parce que l'humidité commence à affecter les produits , conclut le directeur général.

Au marché public de Sainte-Foy, les maraîchers sont arrivés une grosse semaine plus tard qu’à l’habitude en raison de la température peu clémente, raconte Isabelle Brodeur, directrice de l’établissement.

Ouvrir en mode plein écran Selon la directrice du marché public de Sainte-Foy, les pluies torrentielles ont causé des retards pour certains fruits et légumes. Photo : Radio-Canada

Si les quantités de légumes et de fruits sont à peu près les mêmes que dans les dernières années, c’est leur qualité qui en souffre le plus.

Publicité

Les cultivateurs sont capables de ramasser et d’amener les fruits, mais on doit les consommer quand même assez rapidement. Leur durée de vie sur tablette est moins grande , explique Mme Brodeur.

Les tomates, les fraises, les pommes de terre ou encore les concombres mettent également un peu plus de temps à arriver sur les tablettes des marchés.

Ça ralentit beaucoup la production. Sur certaines, on compte une à deux semaines de retard. Pour la récolte aussi, ça pose des problèmes, parce qu’avec des champs gorgés d'eau, souvent la machinerie ne peut pas récolter, par exemple, les pommes de terre , mentionne Nathalie Guay, gérante de Légumier Marcoux.

Ouvrir en mode plein écran Selon Nathalie Guay, la qualité et la grosseur des fruits et des légumes ont souffert des mauvaises températures. Photo : Radio-Canada

Ces retards repoussent même l’arrivée de certaines entreprises dans les marchés.

Jusqu’à la mi-juillet, on était les seuls producteurs arrivés au marché dans les légumes , précise Nathalie Guay.

Les marchés font tout de même preuve de créativité pour remplir leurs tablettes.

Ce qu'on remarque, c'est lorsqu'une culture est parfois plus difficile à faire pousser, on peut se rabattre sur d'autres cultures, donc les kiosques et les étals sont généralement bien garnis dès le mois de juin , explique Jean-Nick Trudel, directeur général de l’Association des marchés publics du Québec.

Avec les informations de Flavie Sauvageau