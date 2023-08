L'organisme Droits et recours santé mentale Gaspésie-Les Îles planche sur un projet pour mieux soutenir les patients et le personnel soignant des départements psychiatriques dans la région.

L'organisme, dont la mission est de promouvoir, protéger et défendre les droits des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, a obtenu une subvention de 50 000 dollars du ministère provincial de la Justice.

Cette subvention permettra à deux intervenantes de se rendre quelques jours par mois dans les différents établissements hospitaliers de santé de la Gaspésie, à partir de l’automne. L’hôpital des Îles-de-la-Madeleine sera, quant à lui, visité une fois tous les deux mois.

Des lacunes dans l’utilisation des mesures de contrôle ont récemment été rapportées à l’hôpital de Maria.

Ces intervenantes pourront à la fois accompagner les patients en matière de défense de droits en santé mentale, mais aussi fournir des outils au personnel soignant.

Lors d’une visite, l’intervenante sera disponible pour offrir des ateliers, être à l’écoute des gens, organiser des rencontres individuelles ou en groupe, être présente auprès du personnel infirmier qui voudrait avoir des informations sur les méthodes alternatives, les bonnes pratiques en matière de défense de droits , explique Karyne Boudreau.

Les mesures de contrôle soit la contention, l’injection de substances chimiques et l’isolement d’un patient peuvent être utilisées de façon exceptionnelle en milieu hospitalier lorsqu’un patient menace de se blesser ou de blesser autrui.

La directrice générale de Droits et recours santé mentale Gaspésie-les-Îles croit que ce projet pourrait faire une différence concrète pour les patients en permettant de trouver des solutions de rechange à l'utilisation des mesures de contrôle.

Écouter la personne et lui expliquer qu’elle a des droits et qu’on peut l’aider, ça peut éviter une désorganisation qui mène malheureusement trop souvent à la contention.

L'organisme Droits et recours santé mentale Gaspésie-Les Îles œuvre auprès des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale depuis 1994.

Ce qui manque actuellement sur les étages, ce sont des gens pour écouter , ajoute-t-elle. Je ne crois pas qu’il y ait des personnes de mauvaise foi qui veulent attacher absolument quelqu’un, ça ne se peut pas ça, mais le personnel soignant est débordé et les moyens qui devraient être exceptionnels ne le sont plus parce qu’on manque d’alternatives.

Le CISSS prépare l’accueil des intervenantes

Partenaire du projet, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie se dit heureux de cette nouvelle collaboration avec l’organisme Droits et recours santé mentale Gaspésie–Les Îles.

Par courriel, la responsable des communications du CISSS , Cassandra Lévesque, affirme que l’initiative permettra aux usagers et au personnel de nos différents établissements d’être mieux informés et outillés .

Mme Lévesque précise que le CISSS travaille activement à mettre en place les conditions nécessaires qui permettront d’accueillir l’intervenante dans [ses] établissements .

Nous créons un espace physique dans chacune de nos unités afin de donner une place à l’intervenante de Droits et recours pour rencontrer les usagers en toute confidentialité.

Le CISSS de la Gaspésie indique que le projet devrait se déployer dès septembre.

Une autre initiative pour réduire les cas d'agressions

Par ailleurs, un programme de réduction des risques d’agression du personnel soignant dans les urgences et les unités psychiatriques sera également mis en place en parallèle cet automne.

La subvention de 100 000 dollars provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux permettra de déployer ce programme aux quatre coins de la péninsule gaspésienne pour améliorer les protocoles de gestion et d’intervention auprès de la clientèle agressive en formant le personnel.

L'utilisation des mesures de contrôle par le personnel est intimement liée aux comportements agressifs des patients.

Cette initiative pourrait aussi permettre de diminuer le recours aux mesures de contrôle, selon le porte-parole du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec (SIIIEQ), Pier-Luc Bujold.