Le prix du bleuet inquiète des producteurs nord-côtiers

Des producteurs de bleuets de la Côte-Nord sont d'avis que le prix de vente du bleuet fixé à 0,35 $ la livre ne sera pas suffisant pour couvrir les coûts de production cette année.

Le vice-président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Côte-Nord, Daniel Harvey, indique que le prix de vente que les producteurs recevaient en 2022 était de 0,60 $ la livre contre 1,45 $ la livre en 2021.

60 cents la livre, c’est le minimum qu’on devrait recevoir normalement pour essayer de couvrir nos frais et avoir une certaine rentabilité pour nos entreprises , résume-t-il.

L’argument principal des acheteurs, c’est que le marché mondial est difficile. On a eu de grosses années de production comme en 2022. Il y a beaucoup de bleuets sur le marché.

Le vice-président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) de la Côte-Nord, Daniel Harvey, est producteur de bleuets depuis 2020.

Daniel Harvey est lui-même producteur de bleuets depuis 2020. Cette année, il admet avoir remis en question l’idée de récolter le petit fruit.

On va [tout de même] récolter. On va essayer de diminuer les coûts. On va se croiser les doigts pour que le marché mondial s’améliore et qu’on puisse avoir un retour du balancier , souffle-t-il.

Selon lui, même si le prix du bleuet a chuté, les consommateurs ne doivent pas s’attendre à payer leur panier de bleuets moins cher. Les frais de transport, le coût de la main-d'œuvre et de transformation sont également en hausse.

Le prix final de la saison sera connu seulement le 15 août 2024.

Le producteur de bleuets de Sept-Îles, Alain Imbeault, envisage de laisser tomber la cueillette de bleuets de son champ cette année, sachant que les revenus ne seront pas au rendez-vous.

En plus, en raison des feux de forêt et de la période plus froide qui a suivi, seulement 30 % de sa production pourrait être mise en marché. Tu as seulement 30 % de ta récolte ordinaire et le prix du bleuet est rendu à 35 cents la livre. Ça ne vaut pratiquement pas la peine de les ramasser , déplore-t-il.

Ce producteur septilien s'inquiète aussi pour la prochaine saison. La période des feux de forêt est le moment où l’on mettait nos engrais et peu d’herbicide. On n'a pratiquement pas pu y aller. Il y a certains ingrédients que je n’ai pas pu mettre. […] L’année prochaine, je vais avoir encore beaucoup de mauvaises herbes, qui diminuent la qualité du bleuet qu’on produit , ajoute Alain Imbeault.

Pour sa part, le copropriétaire de la bleuetière Denise Fortin à Pointe-aux-Outardes, Robert Gagnon, compte obtenir une bonne récolte cette année grâce notamment aux températures récentes enregistrées qu’il qualifie de plus clémentes qu’à Sept-Îles.

Il espère toutefois que le prix au détail du bleuet augmentera durant la saison de cueillette. Le prix de base pour produire des bleuets, avec les coûts notamment pour l’engrais et l’essence, est de 1,50 $ le litre de bleuets. S’il n’y a pas d’ajustement et qu’on reste à 35 cents cette année, on va payer pour produire du bleuet , avance Robert Gagnon.

Le prix de vente final sera connu seulement le 15 août 2024.

