Surchauffe immobilière : une Torontoise décide de vivre sur une maison flottante

Incapable d'acheter un appartement, une Torontoise a décidé d’habiter dans une maison flottante pour accéder à la propriété. Depuis trois ans, elle vit sur l’eau été comme hiver, dans la seule communauté de maisons flottantes du Grand Toronto.

Quand elle ouvre les rideaux de sa grande baie vitrée le matin, Kate Fincham trouve régulièrement les deux cygnes blancs de la marina Bluffers Park sur son petit quai, attendant patiemment leur ration quotidienne de grains de maïs séchés. Parfois, elle profite également du calme matinal pour faire un tour de kayak.

La qualité de vie ici est quelque chose qu’on ne retrouve nulle part ailleurs , lance la jeune trentenaire, installée dans son salon baigné de lumière.

Kate Fincham n’avait pourtant jamais pensé pouvoir un jour devenir propriétaire, encore moins vivre une maison flottante.

Les maisons flottantes de la marina Bluffers Park, dans l'est de Toronto.

J’ai toujours cru que je serais incapable d’acheter une maison à Toronto. Je louais un appartement avec trois colocataires et c’est ce que je planifiais faire pour le reste de ma vie , déplore-t-elle.

C’est lorsqu’elle est tombée sur un article concernant une petite maison flottante à vendre dans l’est de la ville, pendant la pandémie, qu’elle a eu l’idée de changer de style de vie.

La péniche de Kate Fincham

Kate Fincham vit dans une péniche d'environ 600 pieds carrés depuis 2020.

Ayant travaillé sur des yachts pendant plusieurs années après ses études, cette option lui est apparue comme une alternative idéale au marché immobilier traditionnel.

Je n’avais aucune idée que ce genre d’infrastructure existait à Toronto. La première fois que j’ai visité la maison, je n’étais pas certaine, mais la deuxième fois, j’ai su que cet endroit était fait pour moi , raconte-t-elle.

Moins cher qu’un condo

Kate Fincham a acheté sa maison d’environ 600 pieds carrés pour un peu plus de 300 000 $ en 2020.

Contrairement aux maisons construites sur une fondation de béton flottant, la sienne repose sur des pontons, qui ne peuvent supporter autant de poids. Elle est donc plus petite et beaucoup moins coûteuse.

Pour devenir propriétaire, Kate Fincham a dû obtenir un prêt privé puisqu’en Ontario, obtenir un prêt hypothécaire pour ce genre de résidence est très difficile.

La plupart des institutions financières de renom en Ontario n’octroieront pas de prêt [pour une maison flottante].

Il y a toutefois de plus petits prêteurs qui pourraient accepter et il est aussi parfois possible d’obtenir un prêt similaire à ceux accordés pour les véhicules récréatifs , explique-t-il.

La résidence de Kate Fincham est chauffée par un poêle à bois.

Anciennement propriétaire d’une maison flottante, il a essuyé une trentaine de refus avant de trouver une institution financière acceptant de lui accorder un prêt.

En plus de ses paiements mensuels pour son prêt, Kate Fincham doit payer environ 850 $ de droits d’amarrage à la marina Bluffers Park, où sa péniche est installée.

Ce n’est pas l’option la plus abordable, mais c’est moins cher qu’un appartement avec une chambre, qui coûte maintenant plus de 2000 $ à Toronto , dit-elle.

25 maisons flottantes à Toronto

La maison de Kate Fincham fait partie des 24 résidences flottantes amarrées à la marina Bluffers Park dans l’est de Toronto.

La plupart des maisons flottantes sont construites comme des maisons ordinaires. Les portes, les fenêtres, sont les mêmes que ce qu’on retrouve dans une maison. [...] J’ai déjà vu des maisons flottantes avec un ascenseur et même un sous-sol avec des hublots pour voir les poissons nager , explique Paul Peic.

La marina Bluffers Park compte 24 résidences flottantes.

Le prix des maisons flottantes qui reposent sur une plaque de béton varie entre 850 000 et 1,3 million $, selon l’expert. À titre de comparaison, une construction plus modeste du type de celle de Kate est actuellement en vente pour 150 000 $ à la marina Bluffers Park.

Selon Paul Peic, le nombre limité de maisons flottantes dans la région peut aussi faire monter leur prix. Les résidences flottantes amarrées à la marina Bluffers Park sont en effet les seules du genre autorisées dans la région du Grand Toronto. Une seule autre maison flottante se trouve au parc des îles de Toronto.

La marina Bluffers Park, à Toronto, compte 24 résidences flottantes.

Dans un courriel, la marina Bluffers Park explique que la Ville de Toronto a établi un moratoire sur les maisons flottantes.

En effet, en vertu d'une décision du conseil municipal de Toronto datant de 2002, seules les 25 maisons flottantes déjà existantes sont autorisées dans la ville.

C’est très bizarre parce que nous avons tellement d’espace inutilisé au bord de l’eau. Je ne comprends pas la décision [de la Ville] , déplore Paul Peic, qui soutient que la popularité de ce type de résidence est en croissance.

Il se demande pourquoi Toronto, qui borde le lac Ontario, n'encourage pas la construction de davantage de maisons flottantes comme l'ont fait d'autres endroits dans le monde comme la Colombie-Britannique et les Pays-Bas.

La Ville de Toronto n’a pas expliqué pourquoi l'installation de nouvelles maisons flottantes n'était pas permise.

De plus, depuis le premier juillet, l'Ontario interdit d'amarrer une maison flottante durant la nuit sur les lacs de la province.

Un mode de vie unique

Trois ans plus tard, Kate Fincham doit parfois encore se pincer lorsqu’elle ouvre les yeux le matin, dans son lit installé sur la mezzanine.

La chambre à coucher de Kate Fincham donne sur une petite terrasse.

La cuisine.

Même si sa petite maison requiert un entretien particulier – la jeune femme doit par exemple s’assurer que la glace et la neige ne s’accumulent pas et que sa tuyauterie ne gèle pas pendant l’hiver – elle n’échangerait son nouveau mode de vie contre rien au monde.