Des dizaines de jeunes basketteuses issues de communautés diversifiées ont pu apprendre à devenir des pros, aux côtés de la joueuse canadienne Kayla Alexander, mercredi, à l’occasion du nouveau camp Kayla Alexander Girl’s Exposure, à Mississauga.

L’événement organisé par Kayla Alexander — le premier sous l'égide de sa nouvelle marque, The Magic of Basketball — vise à favoriser l’épanouissement des jeunes athlètes sur le terrain, comme à l’extérieur de celui-ci.

Lorsque vous créez des espaces pour les jeunes filles, tout est possible , a lancé Kayla Alexander sur le terrain rouge et noir où ont driblé les basketteuses de 10 h à 16 h. L’athlète olympique a participé à des camps dans son enfance, mais aucun semblable à celui-ci , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'athlète olympique Kayla Alexander s'est associée au « superfan » des Raptors de Toronto, Nav Bhatia, pour lancer un camp pour jeunes filles à Mississauga. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Le premier camp de ce genre a eu lieu l’année dernière à Burlington. Cette nouvelle mouture est le fruit d’une collaboration entre Kayla Alexander et Nav Bhatia, le superfan des Raptors de Toronto. L’entraînement a lieu sur les terrains du grand partisan à Mississauga, des installations aux couleurs des Raptors inaugurées en 2021.

Kayla Alexander a invité Nav Bhatia à son camp l’année dernière.

J’ai entendu sa passion, j’ai senti son rêve, mais elle n’avait que des t-shirts pour les jeunes filles , a expliqué Nav Bhatia au sujet de sa rencontre avec l’athlète.

J’ai pensé : "Je veux m’assurer que ces enfants sentent qu’elles sont des joueuses de la WBNA ." C’est pourquoi nous avons préparé les casiers et leur ont donné des petits cadeaux et des uniformes traditionnels.

Jeunes passionnées

Cette préparation de la part des deux organisateurs semble avoir eu les résultats escomptés.

C’est plaisant d’être ici, de manger de la bonne nourriture, de voir nos coéquipières, de recevoir nos gilets. C’est une belle surprise de recevoir notre équipement.

Parfois, vous allez dans des camps où il y a principalement des garçons donc c’est génial de voir autant de filles qui aiment le sport , explique Maya Annamalai.

Ouvrir en mode plein écran La jeune Maya Annamalai était heureuse de participer à un camp avec d'autres filles de son âge. Photo : Radio-Canada

J’adore le basketball en raison du travail d’équipe : vous apprenez en groupe, vous vous faites des amis. C’est comme une deuxième famille , affirme Maya Annamalai, qui est âgée de 14 ans.

Le camp organisé cette année est le premier de la marque The Magic Of Basketball, elle aussi lancée à l’occasion de l’activité. En 2019, Kayla Alexander a publié à compte d'auteur un livre portant ce titre, qu’elle avait écrit et illustré.

The Magic of Basketball, à l’image du camp, favorise l’épanouissement des jeunes filles de communautés diverses, du parquet à la salle de conférence, et les aide à devenir les leaders de demain , explique Kayla Alexander.

Les jeunes filles ont besoin de ces occasions pour grandir , soutient Kayla Alexander.

Avec les informations de Myriam Eddahia