Des cyclistes dénoncent les méthodes utilisées pour voler des vélos à Winnipeg

À Winnipeg, des cyclistes font des efforts pour empêcher les vols de vélos en partageant les méthodes couramment utilisées par des voleurs. Ces derniers indiquent que des supports à vélos sont souvent coupés ou qu’ils sont dévissés, afin de faciliter la tâche des voleurs.

Selon la Ville, les vols de plus de 2000 bicyclettes sont rapportés à Winnipeg chaque année. Près de 1000 d'entre elles sont retrouvées et seules 10 % sont retournées à leurs propriétaires.

Le Winnipégois Robert Lidstone indique qu'il a souvent été victime de vol de vélos et qu'il ne dépense pas plus de 100 $ sur l'achat de vélo, à cause de cela.

Ce dernier est un ancien toxicomane et dit qu'il voit les vols de vélo des deux côtés de la médaille, car il a été témoin des échanges de vélo ou de parties de vélo contre des drogues, comme de la méthamphétamine.

Publicité

Ça joue un grand rôle dans le cycle de la dépendance , affirme Robert Lidstone.

Il a failli à nouveau être victime d'un autre vol de vélo, tout récemment. À sa sortie d'un centre commercial à Saint-Boniface de Winnipeg, il a remarqué que le support auquel il avait attaché son vélo avait été coupé.

Je suis chanceux, je n’avais même pas vu la coupure , indique-t-il.

Des supports pour vélo trompeurs .

Le membre de l’organisation Bike Winnipeg Charles Feaver indique que des dommages similaires sont souvent causés aux supports de vélo à travers Winnipeg.

Publicité

Il ajoute que l'utilisation des outils à batterie facilite la tâche des voleurs quand ils coupent le métal de ces supports.

Malheureusement, beaucoup de commerces n'ont pas bien planifié la mise en place de ces supports de vélo , indique Charles Feaver.

Même si les cyclistes devraient faire plus attention, ce dernier indique que les commerces et les gouvernements devraient utiliser de meilleures infrastructures et de repenser aux endroits où ils placent ces supports à vélos.

Un porte-parole de la Ville de Winnipeg indique qu’il n’existe pas de règle spécifique autour de la construction de support de vélo, mais qu'elle offre plusieurs recommandations pour prévenir les vols de vélo.