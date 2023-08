Un grand requin blanc mord à l’hameçon d’un kayakiste dans la baie de Fundy

Un vétéran à bord d’un kayak motorisé qui pêchait le bar rayé dans la baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse, a fait une rencontre surprenante, dimanche. Au bout de sa ligne de pêche, un grand requin blanc lui a offert tout un spectacle.

Rick Austin est un vrai mordu de la pêche. Lors de ses 40 ans de services pour l’Aviation royale canadienne, sa canne à pêche n’était jamais très loin.

Chaque fois que je devais partir en mer, j’apportais mon équipement de pêche. J’ai capturé énormément de poissons , dit-il fièrement.

Le week-end dernier, il souhaitait battre un record personnel et pêcher un bar rayé de plus de 40 pouces, soit près d'un mètre. Pour ce faire, il se rend dans le bassin des Mines, à l’extrémité sud-est de la baie de Fundy.

Ouvrir en mode plein écran Rick Austin pose fièrement avec un bar rayé qu’il a capturé lors d’une journée de pêche fructueuse. Photo : Gracieuseté : Rick Austin

À bord de son kayak motorisé depuis quatre heures, Rick Austin est déçu : il n’y a aucun bar rayé à l’horizon. Mais, soudainement, son moulinet commence à faire du bruit et à tourner de plus en plus vite.

Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène dans le film Les Dents de la mer, quand le moulinet commence à faire ''clic clic clic clic''. C’est exactement ce qui s’est passé , raconte Rick Austin. J’ai revu la scène dans ma tête.

Quand il a sauté hors de l’eau, j’ai cru que c’était un dauphin. Je me suis dit : il n’y a aucune chance que je me batte avec un dauphin dans mon kayak.

Avec sa caméra activé, Rick Austin se met à filmer le gros poisson qui s’agite dans l’eau. Sur le coup, il ne réalise pas qu’il a en face de lui un grand requin blanc.

J’ai capturé des tonnes de requins bleus, mais je voyais bien que celui-ci n’en était pas un. La différence était irréelle , explique-t-il. Ma première pensée c’était : comment est-ce que je peux relâcher ce poisson sans lui faire mal?

Robuste et vigoureux

Pour sauver le poisson encore inconnu, Rick Austin décide de couper sa ligne à pêche. De 20 à 30 pieds - 6 à 9 mètres - de ligne restent accrochés à l’animal.

Si j’avais essayé de le combattre et qu’il avait pris toute la ligne de mon moulinet, il y aurait eu plus de 200 mètres de ligne attachée au requin , estime Rick Austin. Ça l’aurait entouré et tué. Je ne voulais pas que ça arrive.

Ouvrir en mode plein écran Le grand requin blanc est l'un des plus grands poissons prédateurs vivant dans les océans. Photo : Connah

Une fois la ligne coupée, le grand requin blanc décide de se diriger vers l'embarcation de Rick Austin. Un constat plutôt menaçant, puisque ces gros poissons peuvent mesurer entre six à huit mètres de long et pèsent entre 200 et 250 livres.

Ça faisait bouger le devant de mon kayak vers la droite. Dans la baie de Fundy, le courant est fort , dit-il. Ce poisson était robuste et vigoureux. [Si le fil n’avait pas été coupé], il m’aurait trimballé dans tous les sens.

Heureusement, le kayak motorisé de Rick Austin pèse environ 100 livres de plus qu’un kayak traditionnel. L’embarcation lui a donc offert un peu plus de stabilité jusqu'au départ du requin.

Nullement ébranlé par sa rencontre inhabituelle du dimanche, Rick Austin est retourné au bassin des Mines, à bord d’une plus grande embarcation dès le lendemain.