Ex-employée d’Alma accusée de fraude : la cause remise au 25 octobre

Une première comparution a eu lieu mercredi matin au palais de justice d’Alma dans le dossier de Johanne Larouche, une ex-employée de la Ville d'Alma accusée de fraude dans l'exercice de ses fonctions.

Elle aurait fraudé son employeur pour plus de 5000 dollars entre 2007 et 2021. Johanne Larouche est aussi accusée d’avoir utilisé des documents et des relevés contrefaits dans un contexte de perception des taxes municipales.

L'accusée n'était pas présente mercredi, mais elle était représentée par son avocate, Me Émilie Genest.

La défense et la Couronne se sont entendues pour remettre la cause au 25 octobre pour l'orientation. Selon l'avocate de la Couronne, Me Florence Tremblay, la preuve qui sera déposée fait plus d'une centaine de pages. Il n'a pas été possible de connaître le montant total de la fraude ni la nature du poste qu'occupait Johanne Larouche à la Ville d'Alma.

Six chefs d'accusation relatifs à des vols d'argent, à des documents contrefaits et à de la fraude pèsent sur elle. Ils ont été déposés le 28 juin dernier.

D'après les informations de Julien Boudreault-Gauthier