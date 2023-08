Des sentiers seraient dégradés par des véhicules hors route dans le Bighorn Backcountry

Des véhicules hors route endommagent l’environnement sur des terres publiques près de Banff et Jasper, selon l’Alberta Wilderness Association (AWA). Entre 2004 et 2017, le groupe de conservation a étudié les sentiers dans la région du Bighorn Backcountry, une zone d’environ 5000 kilomètres carrés dans les montagnes Rocheuses et leurs contreforts.

L’ AWA a utilisé des compteurs de véhicules pour surveiller la circulation des véhicules hors route du secteur Hummingbird de la région de Bighorn. Dans un rapport publié lundi (Nouvelle fenêtre) (en anglais), l’association déclare que le réseau s’est considérablement détérioré, notamment à cause d'une augmentation de l’érosion, qui affecte les cours d’eau et endommage l’habitat des poissons.

L' AWA a également observé des dommages causés par l'équitation ou d'autres types de loisirs, mais sa plus grande préoccupation est l'impact des véhicules hors route. Les résultats démontrent concrètement que cette zone ne peut pas supporter l’achalandage continu de véhicules hors route , souligne le rapport.

Devon Earl, spécialiste de la conservation à l’ AWA , souligne que plusieurs problèmes proviennent d’infractions de la part des usagers, ainsi que les endroits, et les périodes où les véhicules hors route peuvent être utilisés dans la région. Selon elle, un renforcement de la réglementation est nécessaire. Ce que nous faisons actuellement n’est pas suffisant.

L'association souhaite que la région du Bighorn Backcountry devienne une zone protégée provinciale. Au minimum, l' AWA suggère que l'utilisation des véhicules hors route soit limitée aux pistes dont le sol est plus dur et qui présentent moins de risques d'érosion.

Il s'agit d'une zone de liaison importante entre les parcs nationaux de Banff et de Jasper, car elle se trouve juste entre les deux. […] C'est une zone écologiquement très importante.

Des patrouilles, selon le gouvernement

Selon le bureau du ministre des Forêts et des Parcs, Todd Loewen, l'augmentation substantielle du nombre de visiteurs dans la région a exercé une pression sur le paysage. Le communiqué précise que la province investit dans les sentiers et des projets dans la région, dont une partie des coûts provient des recettes engendrées par le permis de camping sauvage de l’Alberta, introduit en 2021.

Des agents de conservation patrouillent dans la zone. Ils éduquent et appliquent les règlements pour garder la zone sûre. Ils peuvent aussi imposer des fermetures en réponse à des préoccupations environnementales ou de sécurité.

Garett Schmidt, président de l'Alberta Off-Highway Vehicle Association, souligne que l'Alberta n'avait pas un cadre dédié à l’aménagement des sentiers jusqu'à ce que le gouvernement adopte la loi sur les sentiers (Alberta Trails Act), en 2021.

M. Schmidt considère que cette loi, qui permet au ministre de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta de désigner des organisations responsables de l'entretien des sentiers, a aidé les clubs de bénévoles à s’occuper des problèmes. L'Alberta avait 20 ans de retard sur les autres pays en ce qui concerne la création d'une législation visant à entretenir et à protéger les sentiers.

Il ajoute que tous les sentiers de véhicules hors route sont à usage multiple. Selon lui, un travail d’équipe peut enfin être amorcé pour assurer la durabilité des sentiers.

Avec les informations de Madeline Smith