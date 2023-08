Des organisations signalent une hausse des fraudes immobilières en Saskatchewan

En Saskatchewan, des organisations immobilières signalent une recrudescence des fraudes en ligne, notamment en lien avec les logements locatifs.

L’Association des propriétaires immobiliers de la Saskatchewan et l'Association des agents immobiliers de la Saskatchewan ont soulevé des inquiétudes concernant ces fraudes. Selon la présidente-directrice générale de cette dernière, Christiane Guérette, les escrocs tirent profit de la crise du logement.

En entrevue à l'émission Point du Jour mercredi, elle affirme que ces arnaqueurs usent de subterfuges de tous genres pour tromper la vigilance de ceux qui cherchent un logement.

Christiane Guérette explique que les fraudeurs prétendent être des propriétaires de logements locatifs et demandent des paiements en avance ou des transferts en échange d’une clef.

Nous surveillons ce qui se passe en ligne et on s'aperçoit qu'il y a une hausse de ces gens-là qui essaient justement de capitaliser sur l'inventaire, le manque ou la crise de logement , note-t-elle.

Ces personnes-là vont prendre des photos de maisons qui sont déjà à vendre ou qui ont déjà été vendues et les utiliser pour leur portfolio de domicile qui serait offerts.

Si une propriété semble trop belle pour être vraie et qu'un propriétaire demande de l'argent à l'avance, cela pourrait être un signal d'alarme, conseille Christiane Guérette.

Tout propriétaire de logement va vouloir rencontrer la personne qui va vivre dans sa propriété, il veut être sûr que vos intentions sont bonnes. Quand quelqu'un est en train de vous dire qu’il ne peut pas vous rencontrer, c'est un indicateur qui a peut-être quelque chose qui ne va pas , souligne-t-elle.

Cependant, prévient Mme Guérette, puisque les escrocs changent constamment de tactique , elle conseille aux locataires de rester vigilants dans leurs recherches.