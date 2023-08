Objectif Paris 2024 pour le paracycliste néo-brunswickois Alexandre Hayward

À l’aube du début des Championnats du monde de cyclisme à Glasgow en Écosse, le Néo-Brunswickois Alexandre Hayward ne le cache pas : il pense déjà aux Jeux paralympiques de l’été prochain.

Les championnats du monde et les Coupes du monde c’est important, mais c’est dur de pas avoir Paris dans le derrière de la tête , estime le paracycliste, originaire de Quispamsis.

Il s’est mis dans les meilleures conditions pour atteindre ce but. Après avoir représenté le Canada en compétition pour la première fois il y a un an, il a déménagé en janvier à Bromont au Québec pour pouvoir s'entraîner tous les jours dans le vélodrome de la région.

Ouvrir en mode plein écran Alexandre Hayward a découvert le vélo pendant la pandémie de COVID-19. Photo : Jean-Baptiste Benavent

Je fais que du cyclisme, c’est comme ma job! , se réjouit Alexandre Hayward.

Un déménagement qui devait optimiser sa préparation pour les Jeux paralympiques de Paris, mais aussi pour ces super Championnats du monde où sont présentées en même temps les compétitions sur piste, sur route et en montagne de l’ UCI .

Mais il y a quelques semaines, une mononucléose est venue l'ennuyer. J’ai passé un bon 31 jours avec la mono. Ça n'allait pas super bien. Ma préparation n'a pas été exactement ce que je voulais, mais je suis juste content d’être ici!

Une deuxième participation aux championnats du monde

Il profite de son expérience aux championnats du monde pour côtoyer plusieurs cyclistes canadiens qu’il n’a pas la chance de voir au courant de l’année.

La plupart des cyclistes sont sur des équipes professionnelles et se promènent partout dans le monde. Je viens de manger avec Derek Gee et son équipe. On est tous ensemble. C’est super intéressant de voir ces gens-là.

Ouvrir en mode plein écran Alex Hayward lors de sa participation aux Championnats du monde de paracyclisme sur route à Baie-Comeau, au Québec, l'été dernier. Photo : Gracieuseté : Jean-Baptiste Benavent

Ce ne sera pas sa première expérience de championnat du monde pour l’ancien joueur de basket-ball en fauteuil roulant. Il était présent l’an dernier aux championnats sur route à Baie-Comeau et ceux sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines en France.

Alexandre Hayward a terminé 8e des qualifications sur piste mercredi, ratant de quelques secondes son objectif d'un top 4. Il se concentre maintenant sur les courses sur route de la semaine prochaine.

Je serais vraiment content avec une médaille c’est sûr, mais top 5 ça serait super le fun , estime Alexandre Hayward.

Une chose est certaine, l’athlète de l’année en 2022 de Sport NB a l’intention de tout donner pour rouler sur les pistes de Paris l’été prochain.