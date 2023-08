L’entente de principe entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et la Fédération des enseignants comprend des hausses salariales de plus d’1 % par année, selon la leader syndicale Nathalie Brideau.

Fredericton a annoncé la semaine dernière avoir trouvé un terrain d’entente avec le syndicat des enseignants de la province. L’accord sera soumis à un vote des syndiqués à la mi-septembre.

La coprésidente sortante de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick (FENB), Nathalie Brideau, croit que les membres vont y trouver plusieurs éléments positifs.

L’équipe de négociation et le conseil d'administration, on pousse un soupir de soulagement. Nous, on est d’accord d'amener cette entente-là à nos membres pour qu’ils se prononcent. On espère qu’ils vont l’accepter, mais on va se plier à leur décision , a-t-elle dit en entrevue lundi, le dernier jour de son mandat à la coprésidence de la FENB .

Ouvrir en mode plein écran Nathalie Brideau, coprésidente sortante de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Comme le syndicat et le gouvernement se sont entendus pour ne pas révéler le contenu de l’entente avant sa ratification, Mme Brideau ne souhaite pas donner de détails.

Elle signale toutefois des avancées quant à la rémunération des enseignants.

Ce n’est peut-être pas autant que certains voudraient. Mais il y a déjà une nette amélioration des 0 et des 1 % qu’on a eu par le passé quand le gouvernement avait des années de vache maigre.

La FENB croit que l'entente est « une bonne base »

Selon Nathalie Brideau, le gouvernement de Blaine Higgs a reconnu qu’il faut augmenter les salaires pour tenter de s’attaquer à la pénurie d’enseignants. Elle pense que l’entente a de bonnes chances d’être acceptée par les membres.

Nous, on s’était entendus – à l’équipe de négociations – que quand on amènerait une entente aux enseignants, c’est parce qu’on pensait qu’elle risquait d’être acceptée. On n’aurait pas amené quelque chose qui serait rejeté. Ça se peut qu’elle soit rejetée. On n’a pas de garantie, mais on pense qu’on a une bonne base , dit-elle.

Les quelque 7800 enseignants de la province – dont la convention collective est échue depuis la fin février 2021 – pourront prendre connaissance des détails de l’entente de principe dès leur retour au travail, à la fin août.

Le vote aura lieu environ deux semaines plus tard, à la mi-septembre. La menace d’une grève avant la rentrée scolaire est donc complètement écartée.

Ouvrir en mode plein écran Au printemps, des centaines d'enseignants se sont mobilisés pour faire entendre leurs doléances. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

La conclusion d’une entente de principe ne signifie toutefois pas qu’il n’y aura pas de conflit de travail ou de reprise des négociations.

Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick en sait quelque chose. Ses membres ont rejeté deux ententes de principe, en juillet et en septembre 2021. Ils ont par la suite ratifié la troisième entente, en décembre 2021, à 56 %.

Le gouvernement a « hâte » que l'entente soit ratifiée

Ouvrir en mode plein écran Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Ernie Steeves. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Radio-Canada Acadie a demandé une entrevue avec le ministre des Finances, Ernie Steeves, ou avec le ministre de l’Éducation, Bill Hogan.

Une porte-parole d’Ernie Steeves nous a fait parvenir la déclaration suivante en son nom par courriel :