La myriophylle à épis force l’arrêt des locations d’embarcations au lac Osisko

La présence trop importante de myriophylle à épis, cette plante aquatique exotique envahissante, force l’arrêt des locations d’embarcations au lac Osisko, à Rouyn-Noranda.

La directrice de l'organisme RécréOsisko, Sabrina Gilbert, indique que la décision a été prise pour des raisons de sécurité.

Ce n’est pas pour une question de santé, c’est vraiment parce qu’on n’est plus capables d’utiliser les embarcations à cause des algues qui sont trop hautes. Ça fait en sorte qu’on n’est plus en mesure d'utiliser notre bateau à moteur si jamais il y a une urgence sur le lac avec des gens partis avec nos embarcations , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Les algues trop hautes de la myriophylle à épis empêchent RécréOsisko d'utiliser ses bateaux sur le lac Osisko. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Mme Gilbert ajoute qu’il est maintenant inévitable de voir le service de location d’embarcations fermer à un certain stade de l’été.

C’est quelque chose de récurrent. On surveille toujours la propagation des algues parce qu’on sait qu’éventuellement, on va devoir fermer.

« C’est sûr que l’eau du lac est un petit peu plus basse cette année, poursuit-elle. Les algues ont atteint la hauteur qui nous oblige à fermer un peu plus tôt. Parfois, on est capables d’aller jusqu'à la mi-août, mais des fois, on doit fermer plus tôt aussi. Ce n’est pas quelque chose de super intéressant pour nous. Notre désir est vraiment de louer des embarcations pour redonner le lac à la population, mais à cause de la myriophylle, on ne peut pas le faire aussi longtemps qu'on voudrait. »

Les locations de vélos se poursuivent

Bien qu’il ne soit plus possible de louer des embarcations, les locations de vélos, elles, se poursuivent.