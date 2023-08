La vente des produits de vapotage contenant une saveur ou un arôme autre que celle du tabac sera interdite dès le 31 octobre au Québec.

Le gouvernement de François Legault confirme ainsi l'adoption du règlement évoqué en avril dernier.

En plus d'interdire la vente de produits avec des saveurs, le règlement limite à 20 milligrammes par millilitre la concentration maximale de nicotine, restreint la capacité des réservoirs et des capsules et oblige l'inscription de certains renseignements sur les produits et leur emballage.

Ce règlement s'inscrit dans la lutte au tabagisme et au vapotage du gouvernement du Québec, qui a augmenté les taxes sur le tabac en février dernier.

Protéger les jeunes

Cette nouvelle réglementation concernant les produits de vapotage vise notamment à protéger les jeunes des effets néfastes et préoccupants du vapotage , indique le ministre de la Santé Christian Dubé dans un communiqué.

C'est notre responsabilité, comme gouvernement, de ne pas laisser sur les tablettes des produits qui nuisent directement à la santé physique et mentale de la population, et plus particulièrement des jeunes , ajoute la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air Isabelle Charest.

Selon l'Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, l'usage de produits de vapotage est en hausse chez les jeunes. Alors que 4 % des jeunes avaient vapoté dans les 30 jours précédents l'enquête en 2013, le taux s'élevait à 21 % en 2019.

La codirectrice de la Coalition du contrôle du tabac Flory Doucas se réjouit de l'adoption du règlement. Elle affirme que l'aromatisation des produits de vapotage contribue grandement à leur popularité chez les jeunes.

On ne veut pas que nos jeunes deviennent dépendants à ces produits-là, donc l’équilibre est atteint. Les produits restent sur le marché, mais dans des versions qui sont beaucoup moins attirantes pour les jeunes.

Selon elle, la panoplie de saveurs amusantes banalise les dangers et les risques de dépendance liés au vapotage. Elle déplore d'ailleurs que le règlement ne soit pas en vigueur au moment de la rentrée scolaire. C’est un phénomène qui est très social , explique-t-elle.

La Société canadienne du cancer (SCC) est du même avis et considère qu'il s'agit d'une avancée considérable pour la santé des jeunes. Nous voulons éviter qu'une nouvelle génération devienne dépendante à la nicotine par le biais des cigarettes électroniques , réagit David Raynaud, gestionnaire principal, Défense de l'intérêt public à la SCC.

L'industrie demande un délai de six mois

L'industrie du vapotage réclame un délai supplémentaire de six mois pour se conformer aux nouvelles exigences.

L'Association des représentants de l'industrie du vapotage (ARIV) accuse le gouvernement de recourir à la pensée magique et évoque des conséquences catastrophiques . Elle défend notamment que le règlement entraînera une augmentation du nombre de fumeurs au Québec, ainsi que la fermeture de la plupart des boutiques de vapotage.

Ce sont des centaines de milliers d'ex-fumeurs que l'on prive d'une alternative efficace pour lutter contre le tabagisme et qu'on renvoie vers la cigarette.

Même en abolissant les saveurs, les jeunes Québécois continueront de déjouer le système en se procurant des vapoteuses avec saveurs dans l'illégalité sur le marché noir ou en ligne avec des cartes prépayées , déplore le directeur et fondateur de l'association, Daniel Marien.

Outre le Québec, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest ont aussi interdit la saveur dans les produits de vapotage.

Avec les informations de La Presse canadienne