Louis Potvin et l’horlogerie : 28 ans de passion et de patience

Louis Potvin figure parmi les rares horlogers encore en fonction dans la région. Âgé de 61 ans, le propriétaire de l’Horlogerie de l’Outaouais à Gatineau a consacré près de la moitié de sa vie à réparer les montres de ses nombreux clients.

Horloger de père en fils, Louis Potvin a d’abord pris le goût du métier en famille.

La femme qui m'avait passé les tests d'attitude m'avait dit : "Toi, tu serais bon pour travailler dans les petites affaires de précision". Et là, il y a une lumière qui s'est allumée. J’en ai parlé à mon père, qui m'a passé des mouvements. Il m’a dit : "Démonte ça et remonte ça" , raconte-t-il.

Louis Potvin est le propriétaire de l'Horlogerie de l'Outaouais à Gatineau.

Car le secret pour devenir horloger, soutient Louis Potvin, tient à quatre qualités : Il faut être curieux, minutieux, patient et avoir beaucoup de passion , énumère-t-il.

Il faut également se munir des bons outils et d’un inventaire de pièces et mécanismes. J'ai été chanceux. J'ai pu acheter plusieurs choses d'horlogers qui ont pris leur retraite ou décédé, comme celui qui travaillait à Masham. Là, j'ai acheté beaucoup de choses que sa femme vendait et beaucoup de pièces d'anciennes montres aussi , se souvient-il.

La passion dans la patience

Depuis 28 ans, Louis Potvin fait le bonheur de nombreux collectionneurs et d'héritiers d'horloges de la région.

Aujourd’hui, M. Potvin fait le bonheur de nombreux collectionneurs et d’héritiers d’horloges de la région. J'ai un client qui m'a rapporté son horloge à la suite d'un incendie, l'an dernier. Il me l'avait apportée avec des brûlures. [...] Je l'ai réparée et quand il est venu la chercher, il avait les larmes aux yeux. C'était vraiment un souvenir qui venait le chercher avec cette pièce , souligne-t-il.

Le sexagénaire ne songe pas à la retraite. Tant que je vais pouvoir être capable de travailler pour faire du bon travail là-dedans, je vais continuer , fait-il valoir.

Nicolas Pelletier