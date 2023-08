Un nouveau biocarburant, créé dans un laboratoire d'Edmonton, pourrait contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre des avions qui font le plein dans la capitale albertaine.

L'Université de l'Alberta et l'Aéroport international d'Edmonton se sont associés afin de créer une usine pour produire ce carburant fait à base d'huiles et de lipides qui pourraient être extraits de sous-produits de l'industrie agricole.

Forge Hydrocarbons, l'entreprise basée à Edmonton associée avec le Bressler Lab de l'Université de l'Alberta depuis 2012, précise par courriel que le carburéacteur est indiscernable du kérosène traditionnel. Il assure que celui-ci produit jusqu'à 90 % d'émissions de gaz à effet de serre en moins que le carburant régulier.

Selon David Bressler, responsable du Bressler Lab, le site de l'usine devrait être capable de produire 160 000 litres de carburéacteur par an.

Un Boeing 737, l'avion le plus utilisé au Canada, selon Statistique Canada, peut contenir environ 25 000 litres qui permettent de voler entre 6000 et 7000 kilomètres. La production de l'usine pourrait donc remplir complètement six avions par an quand l'usine sera opérationnelle.

David Bressler explique que le carburant pourra être mélangé avec du kérosène traditionnel jusqu'à ce que les volumes de production deviennent suffisants.

Ouvrir en mode plein écran David Bressler est doyen associé du Collège de sciences naturelles et appliquées à l'Université de l'Alberta. Photo : Fournie par David Bressler

L'entreprise Forge Hydrocarbons est liée au laboratoire de bioraffinage créé en 2003, le Bressler Lab. Il y a 5 ans, l'équipe du laboratoire et son responsable David Bressler ont réalisé que leur biocarburant pourrait répondre aux exigences de l’industrie aéronautique.

Simplement [nous] avons trouvé une façon de convertir des huiles et [des] lipides directement en hydrocarbures que nous [pouvons utiliser].

Les huiles et lipides peuvent être de plusieurs natures comme la graisse des restaurants. David Bressler ajoute qu'ils peuvent être extraits de n'importe quels déchets, ou sous-produits, de l’industrie agricole. C’est une occasion de créer un lien entre le secteur agricole et énergétique dans la province et réduire notre empreinte carbone.

Margeaux Maron est directrice des relations extérieures pour l'Aéroport international d'Edmonton. Elle continue les efforts de décarbonisation de ses prédécesseurs.

En gros, nous décarbonons non seulement parce que c’est la bonne chose à faire pour notre planète et notre environnement, mais aussi afin de demeurer compétitif mondialement pour les prochaines décennies.