À quelques jours de la fermeture de la pêche au homard sur la Basse-Côte-Nord, les pêcheurs dressent un portrait favorable de leur saison de pêche, malgré les défis rencontrés au printemps.

Les pêcheurs de la zone 15 ont vu une augmentation de 25 % de leurs prises par rapport à l'année dernière, rapporte Michael Sheppard, président et propriétaire de l'entreprise de transformation et d'exportation de produits de la mer à Blanc-Sablon Sheppard Seafood Group, au micro de l'émission Bonjour la Côte.

L'ouverture tardive de la saison de pêche le 15 mai dernier dans la zone 15, qui s'étend de la frontière du Québec et du Labrador jusqu'à l'île Matchiatic, avait été retardée en raison d'une quantité inattendue de glace venue de l'Arctique.

Il explique que les homards retournent en état d'hibernation lorsque l'eau du fleuve est plus froide qu'à l'habitude. Ainsi, les pêcheurs doivent attendre avant de mettre à l'eau les casiers de pêche.

Malgré la froideur de l'eau en début de saison, M. Sheppard qualifie la saison d' incroyable . Si l'eau était plus froide dans l'est de la zone 15, la partie à l'ouest était dépourvue de glace, ce qui a rapidement réchauffé les eaux. Les captures phénoménales ont commencé dès le début de la saison, souligne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran 90 % des homards de Sheppard Seafood Group sont vendus vivants afin d'être exportés. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / McHebby

La diminution de la présence de la morue et le réchauffement des eaux dans le sud du golfe ont contribué à la forte présence de homards dans le secteur, croit le transformateur et exportateur de Blanc-Sablon. Il mentionne que le homard migre vers le nord lorsque les conditions ne sont plus idéales dans la baie de Fundy.

En parallèle, la morue, prédateur du homard, est de moins en moins présente depuis les dernières années. Alors qu'elle se fait rare dans les eaux de la Basse-Côte-Nord, une abondance exceptionnelle a été observée au Labrador, du jamais vu depuis 30 ans, précise M. Sheppard. Ce n'est pas encore prouvé, mais on croit que la morue s'est déplacée là où la température de l'eau est plus confortable , fait-il valoir.

Le Sheppard Seafood Group commence à préparer sa prochaine saison. Alors que la pénurie de main-d'œuvre commence à se faire sentir, le propriétaire a entamé le processus d'embauche de travailleurs étrangers en provenance du Mexique pour la saison de pêche 2024. Les emplois sont réputés pour être difficiles physiquement, ce qui rend, selon lui, difficile le recrutement de main-d'œuvre locale.