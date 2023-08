Que reste-t-il de Strickland, cent ans après sa fondation?

Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une soixantaine de personnes à vivre dans le village de Strickland, fusionnée avec la communauté de Fauquier. Seuls la caserne des pompiers volontaires et le bureau de poste sont encore en activité. Les écoles et les magasins sont effacés du paysage et l'église est fermée depuis 2005.

Les premiers colons s'y étaient établis dès 1917, mais le village a été officiellement fondé en 1923 après l'arrivée de son premier prêtre, Jules Cimon. La première rentrée scolaire a suivi, dès septembre de la même année.

Les irréductibles résidents s'accordent à dire que Strickland appartiendra toujours à ceux qui ne l’abandonnent pas.

Ça nous tient tous à cœur. Quand on a été élevé quelque part, on veut que ça continue et qu'il y ait de la vie là encore pour longtemps , raconte Mona Bélanger, qui occupe le dernier emploi du village, maître de poste.

Elle occupe ce poste depuis 25 ans dans la maison familiale.

Ouvrir en mode plein écran André Mainville récupère les lettres et les annonces publicitaires dans la boîte postale à l'extérieur de la maison de la famille Bélanger. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

André Mainville habite une des 45 maisons desservies par le bureau de poste.

Il est toujours au rendez-vous à 14 heures pour aller chercher ses lettres et celle de son fils, Joseph, chef de la caserne de pompiers volontaires, qui vit avec lui.

C’est une place pour jaser en même temps, anciennement on jasait sur le perron de l’Église après la messe [...] On vient jaser icitte.

Dans la dernière année, Mona Bélanger a commencé à passer plus de temps à la maison familiale afin de prendre soin de sa mère Lucette, âgée de 90 ans.

Lucette Bélanger trouve que son village fait pitié et est loin de ce qu’il a déjà été avec trois magasins, deux pool rooms , un chip stand , il n’y a plus de ça. C’est tout parti , se désole-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'église de Strickland n'est plus en activité depuis 2005. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

C’est moi qui a fermé le dernier magasin [en 2018]. C’était rendu qu’on ne vendait plus, ça ne valait pas la peine de garder ça , ajoute celle qui est la mémoire du village.

Signe de nostalgie, le bureau de poste est aujourd’hui décoré par l’ancienne caisse enregistreuse du magasin général et des boîtes de nourriture de produits du milieu des années 1950, tiré de la collection personnelle de Lucette Bélanger.

Ouvrir en mode plein écran Lucette Bélanger pose devant sa collection de produits d'épicerie d'antan qu'elle expose dans le bureau de poste de Strickland. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Elle croit qu’un miracle pourrait encore sauver son village natal.

Ils ont toujours dit que Strickland était assis sur une mine, ça n’a jamais été développé. Si ça arrivait, un boom [démographique] , dit-elle avec un brin d'espoir.

L’histoire qu’elle raconte est une légende qui circule au village depuis son enfance.

Je ne verrai jamais ça, je n’aurai pas le temps de le voir. Depuis que je suis petite que j’en entends parler. [Strickland] ne serait pas une "ghost town" comme il dise , renchérit Lucette Bélanger.

Ça va disparaître de la carte, un jour

Jean-Louis Lévesque est moins optimiste face à l’avenir de son village natal.

Il n’y a plus rien, tout s’en va. Les bâtisses vieillissent, il n’y a plus personne pour remplacer le monde.

On est dans la grange que mon grand-père a construite au début des années 30. C’est tout après craquer, c’est rendu tout croche. Un jour, un gros coup de vent, ça va être parti , rétorque l’homme dont la famille a eu des temps durs à leur arrivée au village en mai 1927.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Louis Lévesque devant la grange familiale reconnue pour sa production de crème. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Sa grand-mère Anna Breton s’est éteinte à l'âge de 37 ans, trois mois après son arrivée à Strickland, en octobre 1927. L'eau contaminée du puits fut mise en cause , peut-on lire dans le journal de l'époque.

C’était un puits creusé à la pelle comme tout le monde avait dans ce temps-là. Ils ont commencé à être malades.

Mon grand-père a été malade un an et demi , précise-t-il sur cette tragédie qui a touché 10 personnes de sa famille, dont 3 qui en sont morts.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Louis Lévesque avait la gorge nouée en retournant dans l'étable familiale. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Jean-Louis Lévesque demeure maintenant à Smooth Rock Falls, mais retourne chaque jour de l’été sur la terre qui l’a vu grandir pour s’occuper de son immense jardin.

Les personnes qui sont restées à Strickland ont accepté les conséquences du déclin du village.