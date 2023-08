Le premier ministre Justin Trudeau annonce qu'il se sépare de sa femme Sophie Grégoire après 18 ans de mariage.

La décision a été prise après de nombreuses conversations réfléchies et difficiles , a indiqué le premier ministre dans une brève déclaration sur Instagram reprise sur le compte de son épouse, mercredi après-midi.

Comme toujours, nous restons une famille proche avec un amour profond l'un pour l'autre, et pour tout ce que nous avons bâti et continuerons à bâtir, a-t-il poursuivi. Pour le bien-être de nos enfants, nous vous demandons de respecter notre vie privée et la leur.

Il s'agit d'une séparation et non d'un divorce , a précisé le cabinet de Justin Trudeau à Radio-Canada mercredi.

Sophie et le premier ministre ont signé un accord de séparation légale, a-t-il fait savoir par le biais d'une déclaration. Ils ont veillé à ce que toutes les mesures légales et éthiques concernant leur décision de se séparer soient prises, et continueront à le faire à l'avenir.

Justin Trudeau et Sophie Grégoire ont trois enfants. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Justin Trudeau et Sophie Grégoire se sont connus lorsqu'ils étaient enfants, mais ont commencé à se fréquenter à l'âge adulte. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie à Montréal en mai 2005.

Le couple a trois enfants : Xavier, 15 ans; Ella-Grace, 14 ans; et Hadrien, 9 ans.

Ils restent une famille unie et Sophie et le premier ministre se concentrent sur l'épanouissement de leurs enfants dans un environnement aimant et collaboratif. Les deux parents seront constamment présents dans la vie de leurs enfants et les Canadiens peuvent s'attendre à souvent voir la famille ensemble.

La famille sera ensemble en vacances à partir de la fin de semaine prochaine, précise le cabinet dans sa déclaration. Pour le bien-être de la famille, nous vous demandons de respecter leur vie privée.

Plusieurs observateurs avaient déjà constaté que Sophie Grégoire était absente, la semaine dernière, lorsque Justin Trudeau a présenté son nouveau Cabinet. Elle était pourtant présente lors de la présentation des conseils des ministres qui ont été formés après les élections de 2015, de 2019 et de 2021.

Justin Trudeau est le deuxième premier ministre à annoncer une séparation en cours de mandat. Son père, Pierre Trudeau, s'est séparé de sa femme Margaret en 1979 et les deux ont divorcé en 1984.

Avec les informations de La Presse canadienne