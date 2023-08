La Coopérative de l’Arrière-Pays loue de l’équipement de plein-air à Val-d’Or

La Coopérative de l’Arrière-Pays s’est entendue avec la Ville de Val-d’Or pour offrir de la location d’équipement de plein-air à la Forêt récréative.

Depuis ce mercredi, la population peut y louer des canots d’expédition, des kayaks de mer et récréatifs, des planches à pagaie gonflables ou encore différents types de vélo, qui peuvent être utilisés partout sur le territoire de la région. Tous les équipements de sécurité sont aussi offerts en location.

Pour la Coopérative de l’Arrière-Pays, un organisme régional créé il y a trois ans, il s’agit d’une première entente à l’extérieur de la MRC du Témiscamingue.

On est nés au Témiscamingue, mais notre volonté et notre intérêt est d’avoir des sites et des services partout dans la région , souligne Danny Laperrière, directeur de la Coopérative de l’Arrière-Pays.

On est vraiment contents d’enfin pouvoir offrir quelque chose en Abitibi et de faire ce premier pas dans la Vallée-de-l’Or. Pour cette première étape, on voulait travailler avec un organisme déjà l’aise de gérer du matériel de plein-air et très professionnel dans ses normes de qualité et de sécurité. Il y avait un intérêt mutuel à travailler ensemble , mentionne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Des exemples d'équipement qu'il est maintenant possible de louer à la Forêt récréative de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Une offre complémentaire

La location de l’équipement peut se faire via le site web de la Coopérative, mais aussi au pavillon d’accueil de la Foret récréative, où les employés de la Ville de Val-d’Or en assureront la gestion.

L’organisme veut démocratiser les activités de plein-air et il amène une offre complémentaire à ce que nous offrons déjà à la Forêt récréative. Ça va aussi dans le sens de notre politique des saines habitudes de vie, en encourageant les gens à faire de l’activité physique.

La location d’équipement, dont le lancement a été retardé par la crise des feux de forêt, se poursuivra jusqu’au 15 octobre. Les deux parties évalueront ensuite si l’entente sera renouvelée pour les années subséquentes.