Les abeilles sont apparues au Gondwana

Les abeilles sont originaires d’une région du supercontinent Gondwana, aujourd’hui disparu, mais qui correspond de nos jours à l’Afrique et à l’Amérique du Sud.

Si ces insectes sont les principaux pollinisateurs des plantes à fleurs depuis environ 120 millions d’années, l’endroit et le moment de leur dispersion sur la planète demeuraient mystérieux.

Notre analyse de la biogéographie des abeilles à partir de nouvelles données génomiques et fossiles montrent qu’elles sont originaires du Gondwana occidental , affirment les auteurs de ces travaux publiés dans la revue Current Biology (en anglais).

Selon le biologiste brésilien Eduardo Almeida, de l’Université de São Paulo, et son collègue américain Silas Bossert, de l’Université d’État de Washington, les abeilles seraient apparues au début du crétacé, peu avant la rupture du Gondwana occidental.

Pour la première fois, nous avons la preuve statistique que les abeilles sont originaires du Gondwana et de l'hémisphère Sud.

Le saviez-vous? Il existe plus de 20 000 espèces d'insectes sur la planète. De ce nombre, 800 peuvent être observées au Canada.

Pour réussir à établir le lieu et le moment de l’apparition de l’abeille, l’équipe internationale a séquencé et comparé les gènes de plus de 200 espèces pour les comparer aux traits de 185 abeilles fossiles différentes, ainsi qu'à des espèces éteintes.

Au cours de ce travail, les chercheurs ont analysé des milliers de gènes à la fois pour s'assurer que les relations qu'ils repéraient étaient correctes.

L'évolution précoce de toute lignée majeure d'abeilles est associée aux masses continentales sud-américaines ou africaines , indiquent les scientifiques.

Ensuite, les abeilles ont colonisé les continents plus au nord.

C'est aussi la première fois que nous disposons de données à l'échelle du génome pour les sept familles d'abeilles.

Dans le passé, des travaux ont établi que les premières abeilles ont probablement évolué à partir de guêpes, passant du statut de prédateur à celui de collecteur de nectar et de pollen.

Cette étude montre qu'elles sont apparues dans les régions arides de l'ouest du Gondwana au début du crétacé , explique la professeure Murray.

Puis, au fur et à mesure de la formation des nouveaux continents, les abeilles se sont déplacées vers le nord, se diversifiant et se propageant au rythme des plantes à fleurs.

Les grandes familles d'abeilles semblent s'être diversifiées avant la période tertiaire, il y a 65 millions d'années, époque à laquelle les dinosaures se sont éteints.