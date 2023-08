COVID-19 : la surmortalité plus élevée chez les républicains en Floride et en Ohio

Une nouvelle étude de l’Université Yale révèle qu’il y a eu un important écart dans la surmortalité entre républicains et démocrates en Floride et en Ohio − deux États remportés par les républicains en 2020 − pendant la pandémie de COVID-19.

Les résultats de l'étude, publiée lundi dans la revue JAMA Internal Medicine (Nouvelle fenêtre), suggèrent que les différentes positions en matière de vaccination et de mesures sanitaires entre les électeurs républicains et démocrates semblent avoir influencé le taux de mortalité.

Les chercheurs ont analysé les données de 538 159 personnes de 25 ans et plus décédées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 en Ohio et en Floride. Ils ont pu croiser ces données avec celles sur les affiliations politiques de l’État. L'âge médian au décès était de 78 ans.

Il y a eu au moins 1,1 million de décès causés par la COVID-19 aux États-Unis. L’Ohio et la Floride sont parmi les États qui ont eu le plus de décès liés à la COVID-19, avec 80 840 morts et 49 612 morts respectivement.

Selon leur analyse, du début de la pandémie jusqu’en mars 2021, le taux de surmortalité (différence entre les décès observés et attendus) chez les républicains et les démocrates était sensiblement le même; l’écart était d’un peu moins de 3 points de pourcentage. Puis, les choses ont changé. L’accès au vaccin contre la COVID-19 a été élargi à l’ensemble de la population et l'écart de surmortalité s'est accru, d’abord au printemps, et encore plus à l’automne.

Le taux de surmortalité pour les électeurs républicains est passé de 19,4 % à 25,8 % après l’accès aux vaccins; chez les démocrates, le taux a plutôt diminué, de 18,8 % à 18,1 %. Ainsi, l'écart de taux de surmortalité entre les électeurs républicains et démocrates a atteint 7,7 points de pourcentage.

Le taux de mortalité excessif chez les électeurs républicains était supérieur de 43 % au taux des électeurs démocrates.

Les plus hauts taux de surmortalité s'observaient dans les comtés ayant de faibles taux de vaccination, ont souligné les chercheurs.

Rappelons que plus de 50 millions d’Américains n’ont pas reçu une série complète de vaccins. En Floride et en Ohio, moins de 70 % ont reçu au moins deux doses; moins de 30 % en ont reçu une troisième. Et le taux de vaccination dans plusieurs régions rurales est sous la barre du 50 %.

Les causes de cette hésitation et de ce refus vaccinal sont variées et vont au-delà des convictions ou de l’affiliation politiques. Il demeure donc impératif que les autorités de santé publique poursuivent les mesures visant à améliorer la couverture vaccinale , écrivent les auteurs de l’étude.

Un sondage réalisé (Nouvelle fenêtre)au printemps 2023 par l’Université de la Floride du Sud révélait que la moitié des républicains ne croient pas que le vaccin contre la COVID-19 est sécuritaire, comparé à 22 % pour les démocrates.

Ouvrir en mode plein écran Manifestation contre la vaccination obligatoire devant un hôpital d'Akron, en Ohio, le 16 août 2023 Photo : Reuters / Stephen Zenner

En Floride, le gouverneur Ron DeSantis avait d’abord rapidement offert la vaccination à ses citoyens et avait remercié le président Trump de l’aide fédérale offerte pour la campagne de vaccination. Il a même félicité le président Joe Biden d’avoir élargi l’accès à la vaccination.

Mais au fur et à mesure qu’il s’apprêtait à lancer sa campagne pour la Maison-Blanche, M. DeSantis a commencé à mettre en doute la fiabilité du vaccin. Il a d’ailleurs demandé à la Cour suprême de la Floride d’enquêter sur les irrégularités du vaccin. Il a aussi donné des amendes aux écoles qui exigeaient la vaccination et nommé Joseph Lapado à la direction de la santé publique de l'État, malgré le fait qu’il ait été vivement critiqué par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies en raison de ses positions antivaccin.

Le gouverneur républicain de l’Ohio, Mike DeWine, avait lui aussi fait la promotion de la vaccination au début de la pandémie. Toutefois, plusieurs républicains dans les régions rurales de cet État ont essayé de bloquer les mesures incitatives pour la vaccination. Un représentant républicain a par ailleurs qualifié le vaccin de poison .

Ouvrir en mode plein écran Le gouverneur Ron DeSantis en compagnie du directeur de la santé publique de la Floride, Joseph A. Ladapo Photo : Associated Press / Wilfredo Lee

Une preuve supplémentaire

Les chercheurs notent que leur étude présente certaines limites, notamment la possibilité que l'affiliation politique soit un indicateur indirect d'autres facteurs de risque , comme le revenu, l’accès à une assurance maladie et l'origine ethnique. Ils précisent aussi qu’ils n’ont étudié que deux États et que les résultats pourraient varier ailleurs au pays.

Cela dit, cette étude s’ajoute à d’autres qui ont également montré que les États républicains ont connu des taux de mortalité liés à la COVID-19 plus élevés que les États à tendance démocrate.

Par exemple, une étude publiée en 2021 (Nouvelle fenêtre) a révélé que, dans les premiers mois de la pandémie, les États ayant des gouverneurs républicains ont enregistré un nombre de cas de COVID-19 et des taux de mortalité inférieurs à ceux des États dirigés par les démocrates. Cependant, la tendance s'est inversée au milieu de 2020 lorsque plusieurs gouverneurs républicains ont commencé à refuser d’imposer des mesures sanitaires, comme le port du masque, les confinements ou l’obligation de se faire vacciner.

L’année dernière, des chercheurs de l’Université du Maryland et de l’Université de Californie à Irvine avaient conclu (Nouvelle fenêtre) que les comtés à majorité républicaine avaient enregistré près de 73 décès supplémentaires pour 100 000 habitants par rapport aux comtés à majorité démocrate jusqu’en octobre 2021.