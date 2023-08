Kendrick Lamar, Billie Eilish, Sofi Tukker… 10 artistes à voir à Osheaga 

Le festival Osheaga approche à grands pas et c’est le temps pour les mélomanes de préparer leur horaire quotidien. Pour vous aider à faire des choix judicieux, voici 10 artistes incontournables à voir lors des trois jours du festival, qui se tient du 4 au 6 août.

Vendredi 4 août

Aya Nakamura

La chanteuse et rappeuse franco-malienne Aya Nakamura, l’une des artistes francophones les plus écoutées dans le monde, donnera son premier concert en Amérique du Nord vendredi au parc Jean-Drapeau.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Elle devait se produire à la Place Bell à Laval le 9 avril 2020, mais le concert avait été annulé en raison de l’arrivée de la pandémie de COVID-19. Forte du succès monstre de son quatrième album DNK, la nouvelle égérie de Lancôme aux perles afrobeat entêtantes saura certainement mettre la table pour les concerts de Rüfüs Du Sol ou Joey Bada$$, qui suivront sa prestation sur d’autres scènes.

Quand? Vendredi à 20 h 20 sur la scène de la montagne Coors Light.

The Flaming Lips joue Yoshimi Battles the Pink Robots

La formation de rock alternatif américain The Flaming Lips n’a plus vraiment besoin de présentation. Mené par le déstabilisant et charismatique Wayne Coyne, le groupe formé en 1983 est reconnu pour ses prestations disjonctées – comme les concerts où le chanteur et ses fans étaient encapsulés dans des balles en plastique géantes.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Le groupe interprétera dans son intégralité l’album Yoshimi Battles the Pink Robots (2002), favori de plusieurs fans du groupe et possiblement son plus accessible.

Quand? Vendredi à 19 h 20 sur la scène de la rivière Bell.

Dope Lemon

Pseudonyme du chanteur et musicien Angus Stone, du duo frère-sœur australien Angus and Julia Stone, Dope Lemon propose un indie rock ensoleillé qui cadre parfaitement avec les chaudes journées d’été.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

L’artiste a dévoilé son troisième opus Rose Pink Cadillac en 2022 et a lancé jeudi dernier le titre Miami Baby, premier extrait de l’album Kimosabè, qui sortira en septembre.

Quand? Vendredi à 14 h 40 sur la scène de la rivière Bell.

Samedi 5 août

Billie Eilish

La jeune chanteuse américaine Billie Eilish est en pleine tournée des festivals en Europe et en Amérique du Nord. Elle sera à Osheaga samedi après un concert au festival Lollapalooza à Chicago jeudi.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

La sensation pop qui a lancé deux albums à succès, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) et Happier Than Ever (2021), planche actuellement sur son troisième opus. Elle a récemment signé la chanson What Was I Made For? qui se retrouve sur la trame sonore du film Barbie.

Quand? Samedi à 21 h 20 sur la scène de la rivière Bell.

Sofi Tukker

Sofi Tukker, duo de musique électronique basé en Floride et composé de Sophie Hawley-Weld et Tucker Halpern, s’est notamment fait connaître avec Drinkee, une chanson en portugais inspirée du poème Relógio du poète brésilien Chacal.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Le titre a été nommé aux prix Grammy en 2017, tout comme le premier opus du groupe Treehouse l’année suivante. Avec un son riche en basses et des influences tropicales, le duo saura assurément arracher quelques pas de danse aux festivaliers et festivalières.

Quand? Samedi à 18h 30 sur la scène de la montagne Coors Light.

The National

En près de 25 ans de carrière, le groupe américain The National s’est imposé comme une force constante sur la scène indie rock.

Le quintette originaire de Cincinnati, en Ohio, a déjà joué à Osheaga en 2010 et 2018. Son neuvième album studio, intitulé First Two Pages of Frankenstein, est sorti le 28 avril 2023, quatre ans après I Am Easy to Find (2019).

Quand? Samedi à 19 h 20 sur la scène de la rivière Bell.

Dimanche 6 août

Kendrick Lamar

Figure incontournable du rap américain, lauréat de 14 prix Grammy en carrière ainsi que du prix Pulitzer pour les textes de son album DAMN. – une première pour un rappeur –, Kendrick Lamar est reconnu pour ses prestations enlevantes et son débit techniquement impressionnant.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Fort de cinq albums studio, dont le dernier Mr. Morale & The Big Steppers est sorti en 2022, le rappeur californien pourra puiser dans son large répertoire pour en mettre plein la vue à ses fans lors de la soirée de clôture d’Osheaga.

Quand? Dimanche à 21 h sur la scène de la rivière Bell.

Fred again..

Le chanteur, DJ et multi-instrumentiste britannique Fred again.. a d’abord fait sa marque en tant que compositeur et producteur pour d’autres artistes comme BTS, Ellie Goulding, Charli XCX et Ed Sheeran.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Il a explosé sur la scène internationale sous son propre nom en 2021 avec le titre Marea (We’ve Lost Dancing), qui met en vedette The Blessed Madonna (pseudonyme de la chanteuse Marea Stamper). Pour les adeptes d’électro planante et mélodique, son concert à Osheaga se présente comme un incontournable.

Quand? Dimanche à 20 h sur la scène de la montagne Coors Light.

Julia Jacklin

La chanteuse et compositrice Julia Jacklin, née dans les montagnes Bleues en Australie, s’est fait connaître avec son indie folk rappelant parfois la musique de Fiona Apple. Elle devait se produire à Montréal en septembre dernier, mais le concert avait finalement été annulé.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Son dernier album Pre Pleasure a d’ailleurs été enregistré dans la métropole. Il y a une énergie résolument créative à Montréal. On peut y ressentir une sorte de vibration , affirmait-elle au magazine Cult MTL en 2022.