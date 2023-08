Le Jour de l’émancipation souligné en Saskatchewan

La Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan (CAFS) souligne l’importance du Jour de l'émancipation dans l'histoire du Canada. Selon le directeur général de l'organisme, Melchior Niyonkuru, cette journée aide à sensibiliser le public à propos d'une période importante dans l'histoire du Canada.

Depuis trois ans, le 1er août commémore le Jour de l'émancipation, car à cette date en 1834, la loi sur l'abolition de l'esclavage est officiellement entrée en vigueur dans tout l'Empire britannique.

Ça sera l’occasion de sensibiliser, ça sera l’occasion que les gens sachent le jour, pourquoi on célèbre, pourquoi on parle de l'émancipation. Donc c’est l’occasion de faire la sensibilisation aux personnes de la communauté , indique M. Niyonkuru.

Selon l'historien et professeur à l'Université de Nippissing et à l'Université Laurentienne, Amadou Ba, le Jour de l'émancipation constitue une occasion d'inciter la population à réfléchir sur l'histoire des peuples noirs et autochtones.

Ouvrir en mode plein écran Amadou Ba est historien et chargé de cours à l'Université de Nipissing et l'Université Laurentienne de Sudbury Photo : Amadou Ba

La Slavery Abolition Act de 1833 pose les jalons d’une société beaucoup plus juste, d’une société beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus respectueuse des droits des uns et des autres , précise-t-il.

Amadou Ba estime que de nombreux enjeux liés à la discrimination ont pris racine au cours de cette période historique où les peuples noirs, ainsi que les autochtones, étaient assujettis à l'esclavage.

L’histoire est importante, elle nous permet de comprendre ce qui s'est passé. Nos sociétés ont été façonnées par rapport aux faits qui se sont passés.

Cependant, dans les Prairies, la situation a été différente, note M. Ba, car l'esclavage avait déjà été aboli quand les premiers Noirs sont arrivés dans la région.

Publicité

Cette histoire d’esclavage concerne beaucoup plus l'actuel Ontario, l’actuelle Québec et les provinces de l’Est, mais pas véritablement la Saskatchewan, ni l'Alberta, ni la Colombie-Britannique , indique-t-il.

La CAFS tiendra un événement pour souligner le Jour de l'émancipation le 27 août prochain au parc Candy Cane à Regina.

Avec les informations de Fatoumata Traore