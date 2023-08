L’Ontario a dépensé 7 milliards $ de moins que prévu, selon le BRF

L'Ontario devrait enregistrer un léger surplus budgétaire de 37 millions de dollars pour l'année 2022-2023, selon les dernières prévisions du Bureau de la responsabilité financière (BRF).

Dans son budget au printemps, le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford prévoyait de son côté un déficit de 2,2 milliards de dollars pour l’exercice qui vient de se terminer.

Selon le BRF , la province a revu son plan de dépenses à la hausse en 2022-2023, le faisant passer à plus de 194 milliards de dollars. Dans les faits toutefois, les dépenses réelles sont plus basses de 7,2 milliards (3,7 %). Ce montant sera utilisé pour réduire le déficit budgétaire et la dette nette de la province, note l'organisme indépendant.

En santé, en particulier, les dépenses ont été inférieures aux prévisions de 2,2 %.

La province a également transféré 2,7 milliards de dollars de son Fonds de prévoyance pour financer des programmes.

Le BRF note par ailleurs que les dépenses générales de la province en 2022-2023 ont été supérieures de 6,6 milliards de dollars (3,7 %) à celles de l’année précédente. C’est en éducation et dans les services à l'enfance et services sociaux, entre autres, qu’on note les plus fortes hausses.